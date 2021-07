यूपी के डेढ़ लाख से अधिक शिक्षामित्रों को योगी सरकार का तोहफा, अब ले सकेंगे 11 अवकाश, नहीं कटेगा मानदेय

UP Governmet shikshamitra can take up to more 11 leaves- उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत डेढ़ लाख से अधिक शिक्षामित्रों के लिए अच्छी खबर है। योगी सरकार (UP Government) उन्हें इस वर्ष से हर संविदा वर्ष में मिलने वाले 11 अवकाश का तोहफा देने जा रही है।