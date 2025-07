Education Awareness: 68,913 स्कूल से बाहर बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ेगा उत्तर प्रदेश, 1 अगस्त से विशेष अभियान शुरू

,Education For All : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत पूरे राज्य में शिक्षा से वंचित बच्चों को फिर से स्कूल से जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। बेसिक शिक्षा विभाग ने "आउट ऑफ स्कूल" (Out of School) बच्चों को चिन्हित कर उन्हें विशेष प्रशिक्षण देकर मुख्यधारा की शिक्षा में शामिल करने का निर्णय लिया है। इसके लिए 1 अगस्त 2025 से विशेष अभियान की शुरुआत होगी। महानिदेशक (स्कूल शिक्षा) कंचन वर्मा ने इस बाबत राज्य के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसमें अभियान को प्रभावी, पारदर्शी और समावेशी बनाने की बात कही गई है।