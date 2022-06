यूपी में पांच लाख लोगों के लिए रोजगार, अदाणी-बिरला समेत इंटरनेशनल कंपनियों ने दिया बड़ा मौका

Jobs in UP: उत्तर प्रदेश में युवाओं और महिलाओं के लिए सुनहरा मौका है। रोजगार के बेहतर अवसर मिल रहे हैं। देश के उद्योगपतियों ने यूपी में निवेश दिए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औद्योगिक परियानाओं की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 80 हजार 224 करोड़ रुपये की 1406 औद्योगिक परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इन प्रोजेक्ट के धरातल पर उतरने पर प्रदेश में पांच लाख रोजगार के नए अवसर सृजित होने का दावा किया गया है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदी बेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गौतम अदाणी समेत कई बड़े उद्योगपति सम्मलित हुए।

UP Ground Breaking Ceremony 3.0 Adani Birla Group provide Jobs in UP