योगी आदित्यनाथ के संभावित दौरे से पहले शिक्षा विभाग में हाई अलर्ट, स्कूलों की गहन जांच की तैयारी तेज

योगी आदित्यनाथ के संभावित दौरे से पहले शिक्षा विभाग में हाई अलर्ट | Image - X/@myogioffice
CM Yogi Audit Lucknow Schools: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संभावित दौरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश का शिक्षा विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है। विभिन्न जिलों में प्रशासनिक स्तर पर हलचल तेज हो गई है और सरकारी स्कूलों की मौजूदा स्थिति की समीक्षा शुरू कर दी गई है। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी स्तर पर लापरवाही न रहे और सभी व्यवस्थाएं समय से पहले दुरुस्त कर ली जाएं, ताकि निरीक्षण के दौरान कोई कमी सामने न आए।
निरीक्षण के दौरान सबसे अधिक जोर स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता पर रहेगा। छात्रों की पढ़ाई का स्तर, कक्षाओं में शिक्षण की स्थिति और पाठ्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन की विस्तृत जांच की संभावना है। इसके साथ ही यह भी देखा जाएगा कि शिक्षक नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित रहते हैं या नहीं और पढ़ाई के मानकों को किस हद तक पालन किया जा रहा है।
सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति भी इस निरीक्षण का अहम हिस्सा होगी। स्कूल भवनों की हालत, कक्षाओं की उपलब्धता, प्रयोगशालाओं की व्यवस्था, शौचालय, पेयजल और खेलकूद की सुविधाओं की बारीकी से समीक्षा की जा सकती है। इसके अलावा सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों की स्थिति पर भी रिपोर्ट तैयार की जाएगी ताकि समग्र शिक्षा व्यवस्था का आकलन हो सके।
शिक्षा विभाग ने मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), जिला विद्यालय निरीक्षक और बेसिक शिक्षा अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। सभी अधिकारियों से कहा गया है कि वे जमीनी स्तर पर व्यवस्थाओं को सुधारें और ऐसी तैयारी सुनिश्चित करें कि मुख्यमंत्री के निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की कमी उजागर न हो।
मुख्यमंत्री के संभावित दौरे को देखते हुए पूरे शिक्षा विभाग में कामकाज की रफ्तार बढ़ा दी गई है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्कूलों की स्थिति का रियल टाइम आकलन किया जा रहा है और जहां भी कमियां पाई जा रही हैं, उन्हें तुरंत सुधारने के निर्देश दिए जा रहे हैं। अधिकारियों पर यह दबाव भी है कि सभी रिपोर्ट और व्यवस्थाएं पूरी तरह अपडेट और संतोषजनक हों, ताकि निरीक्षण के दौरान किसी भी स्तर पर सवाल न उठे और सरकार की योजनाओं का सही प्रभाव जमीनी स्तर पर दिख सके।
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