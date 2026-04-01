योगी आदित्यनाथ के संभावित दौरे से पहले शिक्षा विभाग में हाई अलर्ट, स्कूलों की गहन जांच की तैयारी तेज

मुख्यमंत्री के संभावित दौरे को देखते हुए पूरे शिक्षा विभाग में कामकाज की रफ्तार बढ़ा दी गई है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्कूलों की स्थिति का रियल टाइम आकलन किया जा रहा है और जहां भी कमियां पाई जा रही हैं, उन्हें तुरंत सुधारने के निर्देश दिए जा रहे हैं। अधिकारियों पर यह दबाव भी है कि सभी रिपोर्ट और व्यवस्थाएं पूरी तरह अपडेट और संतोषजनक हों, ताकि निरीक्षण के दौरान किसी भी स्तर पर सवाल न उठे और सरकार की योजनाओं का सही प्रभाव जमीनी स्तर पर दिख सके।