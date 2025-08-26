IPS Transfer: यूपी में बड़ा IPS फेरबदल! 5 अफसरों की जिम्मेदारी बदली, एम.के. बशाल बने डीजी होमगार्ड

UP ips transfer list mk bashal dg homeguards: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। इस बार कुल पांच वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनमें सबसे अहम नाम 1990 बैच के वरिष्ठ आईपीएस एम.के. बशाल का है, जिन्हें डीजी होमगार्ड के पद पर नियुक्त किया गया है।
वरिष्ठ आईपीएस एम.के. बशाल मौजूदा समय में पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। अब उन्हें डीजी होमगार्ड के पद पर तैनाती दी गई है। योगी सरकार के इस निर्णय के साथ एम.के. बशाल को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है।
1994 बैच के आईपीएस अधिकारी जय नारायण सिंह को अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाया गया है। वे इससे पहले अपर पुलिस महानिदेशक पीटीसी सीतापुर के पद पर कार्यरत थे। अब उनकी जिम्मेदारी और भी अहम मानी जा रही है।
2000 बैच के आईपीएस प्रशांत कुमार द्वितीय को अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही उन्हें अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय यूपी का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। इस तैनाती से उनके कार्यक्षेत्र का दायरा और बढ़ गया है।
2005 बैच के आईपीएस अधिकारी उपेंद्र कुमार अग्रवाल को पुलिस महानिरीक्षक, सूचना मुख्यालय लखनऊ के पद पर नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी मुख्यालय लखनऊ की जिम्मेदारी संभाल रहे थे।
2010 बैच के आईपीएस अधिकारी सत्येंद्र कुमार, जो अभी तक पुलिस मुख्यालय में वेटिंग में थे, उन्हें पुलिस उपमहानिरीक्षक पीएसी अनुभाग, आगरा के पद पर नियुक्त किया गया है। इस तबादले के साथ उन्हें नई तैनाती और सक्रिय भूमिका मिली है।
गौरतलब है कि योगी सरकार में आईपीएस और आईएएस अधिकारियों के तबादलों का सिलसिला लगातार जारी है। हर कुछ समय बाद अफसरों को नई जिम्मेदारी दी जा रही है ताकि प्रशासनिक ढांचे को और मजबूत बनाया जा सके।