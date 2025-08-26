Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लखनऊ

IPS Transfer: यूपी में बड़ा IPS फेरबदल! 5 अफसरों की जिम्मेदारी बदली, एम.के. बशाल बने डीजी होमगार्ड

IPS Transfer in UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। इस बार 5 वरिष्ठ अफसरों को नई जिम्मेदारी मिली है। एम.के. बशाल को डीजी होमगार्ड बनाया गया है।

लखनऊ

Mohd Danish

Aug 26, 2025

up ips transfer list mk bashal dg homeguards 2025
IPS Transfer: यूपी में बड़ा IPS फेरबदल! Image Source - Social Media 'FB'

UP ips transfer list mk bashal dg homeguards: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। इस बार कुल पांच वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनमें सबसे अहम नाम 1990 बैच के वरिष्ठ आईपीएस एम.के. बशाल का है, जिन्हें डीजी होमगार्ड के पद पर नियुक्त किया गया है।

एम.के. बशाल बने डीजी होमगार्ड

वरिष्ठ आईपीएस एम.के. बशाल मौजूदा समय में पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। अब उन्हें डीजी होमगार्ड के पद पर तैनाती दी गई है। योगी सरकार के इस निर्णय के साथ एम.के. बशाल को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है।

ये भी पढ़ें

UP Rains: यूपी में मॉनसून का ‘महा कमबैक! 26 अगस्त से दिखेगा बदलाव, 30 जिलों में भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट
मुरादाबाद
up rains monsoon heavy rainstorm alert 26 august

जय नारायण सिंह को नई जिम्मेदारी

1994 बैच के आईपीएस अधिकारी जय नारायण सिंह को अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाया गया है। वे इससे पहले अपर पुलिस महानिदेशक पीटीसी सीतापुर के पद पर कार्यरत थे। अब उनकी जिम्मेदारी और भी अहम मानी जा रही है।

प्रशांत कुमार द्वितीय को अतिरिक्त प्रभार

2000 बैच के आईपीएस प्रशांत कुमार द्वितीय को अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही उन्हें अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय यूपी का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। इस तैनाती से उनके कार्यक्षेत्र का दायरा और बढ़ गया है।

उपेंद्र कुमार अग्रवाल का तबादला

2005 बैच के आईपीएस अधिकारी उपेंद्र कुमार अग्रवाल को पुलिस महानिरीक्षक, सूचना मुख्यालय लखनऊ के पद पर नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी मुख्यालय लखनऊ की जिम्मेदारी संभाल रहे थे।

सत्येंद्र कुमार को आगरा भेजा गया

2010 बैच के आईपीएस अधिकारी सत्येंद्र कुमार, जो अभी तक पुलिस मुख्यालय में वेटिंग में थे, उन्हें पुलिस उपमहानिरीक्षक पीएसी अनुभाग, आगरा के पद पर नियुक्त किया गया है। इस तबादले के साथ उन्हें नई तैनाती और सक्रिय भूमिका मिली है।

योगी सरकार प्रशासनिक स्तर पर सक्रिय

गौरतलब है कि योगी सरकार में आईपीएस और आईएएस अधिकारियों के तबादलों का सिलसिला लगातार जारी है। हर कुछ समय बाद अफसरों को नई जिम्मेदारी दी जा रही है ताकि प्रशासनिक ढांचे को और मजबूत बनाया जा सके।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

यूपी पुलिस

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

26 Aug 2025 02:55 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / IPS Transfer: यूपी में बड़ा IPS फेरबदल! 5 अफसरों की जिम्मेदारी बदली, एम.के. बशाल बने डीजी होमगार्ड

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.