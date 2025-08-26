IPS Transfer: यूपी में बड़ा IPS फेरबदल! 5 अफसरों की जिम्मेदारी बदली, एम.के. बशाल बने डीजी होमगार्ड

UP ips transfer list mk bashal dg homeguards: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। इस बार कुल पांच वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनमें सबसे अहम नाम 1990 बैच के वरिष्ठ आईपीएस एम.के. बशाल का है, जिन्हें डीजी होमगार्ड के पद पर नियुक्त किया गया है।