कृषि कानून वापसी को प्रियंका गांधी ने बताया किसानों की जीत, अखिलेश बोले- भाजपा ने गरीबों-किसानों को ठगना चाहा

UP Leaders Statement on PM Modi Withdrawl of Three Krishi Kanoon- प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) ने गुरु पर्व और कार्तिक पूर्णिमा के खास पर्व पर विवादित तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी है। केंद्र सरकार द्वारा किया गया यह ऐलान किसानों के लिए बहुत बड़ी जीत है।