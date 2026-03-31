यूपी में 1 अप्रैल से महंगी हो जाएगी शराब, नई आबकारी नीति के बाद इतने में बिकेगी देसी और अंग्रेजी दारू

नई नीति में एक बड़ा बदलाव यह है कि अब शराब की दुकानों का आवंटन ई-लॉटरी के जरिए किया जाएगा। इससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी और किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना कम होगी। सरकार ने इस नई आबकारी नीति के तहत साल 2026-27 के लिए Rs. 71,278 करोड़ का राजस्व लक्ष्य तय किया है। यह लक्ष्य पिछले साल की तुलना में अधिक है, जिससे साफ है कि सरकार इस क्षेत्र से ज्यादा आय प्राप्त करना चाहती है।