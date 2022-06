यूपी में दूल्हा बा: 'का बा' फेम सिंगर नेहा सिंह राठौर ने यूपी को बनाया ससुराल

Neha Singh Rathore Marriage: यूपी में का बा... समेत कई लोकगीत गाकर फेसल हुईं सिंगर नेहा सिंह राठौर ने यूपी के हिमांशू से शादी कर ली।

यूपी और बिहार विधानसभा चुनाव में अपने गानों के माध्यम से फेमस हुईं सिंगर नेहा सिंह राठौर ने शादी रचा ली। यूपी में का बा... गाने से हडकंप मचाने वाली नेहा सिंह यूपी की बहू बन गई। नेहा ने 21 जून को अबेंडकरनगर के रहने वाले हिमांशु सिंह से शादी की है। नेहा और हिमांशु की शादी लखनऊ के नीलांश थीम पार्क में हुई। शादी सादगी के साथ संपन्न हुई। शादी की कुछ फोटो सामने आ रही हैं।

