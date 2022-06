यूपी के कानपुर-लखनऊ समेत बड़े रेलवे स्टेशन पर हमले को लेकर अलर्ट, डॉग और स्पेशल स्क्वैड मौजूद

UP News: उत्तर प्रदेश के बड़े रेलवे स्टेशनों पर बम धमाके को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ कानपुर समते सभी जगहों पर खोजी कुत्ता लेकर ट्रेनों, प्लेटफार्मों की चेकिंग हो रही है।

यूपी में अभी अग्निपथ का बवाल शांत हुआ भी नही था कि एक नई आफत फिर आ गई। देश भर के कई राज्यों में अलर्ट जारी हुआ। इसी के तहत यूपी में हर बड़े रेलवे स्टेशन और आउटर में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। 27 जून तक सुरक्षा कर्मियों की टीम अलर्ट रहने के निर्देश हैं। अभी तक सिर्फ निर्देश जारी हुए है इसके पीछे के कारणों को बताने से अधिकारियों का साफ इंकार है। मंगलवार देर शाम देश के प्रमुख स्टेशनों पर हमले की आशंका पर अलर्ट जारी किया गया है। भारी चेकिंग के चलते यात्रियों में भी हडकंप मच गया।

Bomb Blast Alert at Lucknow and Kanpur All UP Railway stations (File Photo)