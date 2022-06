दंगा फॉलोअप: जब एसआईटी ने परिवार से कहा, 3 बुलडोजर हैं सोच लो क्या करना है तो खुद पहुंच गया आरोपी

UP Riots: जब एसआईटी अफसरों ने दंगा आरोपित के परिवार से कहा कि 3 बुलडोजर रखें हैं सोंच लो क्या करना है। इतना कहते ही सालों से लापता आरोपी खुद एसआईटी तक पहुंच गया।

Updated: June 22, 2022 10:23:24 am

सिख दंगा में एसआईटी आरोपित मौबीन शाह की तलाश कर रही थी। रविवार रात को टीम उसके यहां गई थी। मगर वह मिला नहीं। तब एसआईटी उसके परिवार वालों को बोलकर आई थी कि तीन बुलडोजर रखे हैं। सोच लेना क्या करना है। यह सूचना जब मौबीन तक पहुंची तो वह खुद ही सोमवार रात को एसआईटी के पास पहुंच गया।

Sikh Riots SIT Said to Accused Family for Bulldozer Action