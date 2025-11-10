यूपी में मेट्रो का बड़ा खाका तैयार : 7 शहरों में 850 KM नेटवर्क, लखनऊ-कानपुर-आगरा को मिलेगी खास तवज्जो

यह खबर गुरुग्राम में चल रही 18वीं अर्बन मोबिलिटी इंडिया (यूएमआई) कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो 2025 के आखिरी दिन, यानी रविवार को सामने आई। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 7 नवंबर को इस तीन दिन के इवेंट का आगाज किया था, जहां शहरी ट्रांसपोर्ट के नए-नए आइडियाज, पॉलिसी डिस्कशन और सस्टेनेबल ग्रोथ पर खुलकर बात हुई। यूपीएमआरसी के एमडी सुशील कुमार ने 'गैर-किराया राजस्व की स्ट्रैटेजी' सेशन में इस विजन को सबके सामने रखा। उन्होंने साफ बताया कि अभी लखनऊ में 23 किमी, कानपुर में 9 किमी और आगरा में 6 किमी मेट्रो दौड़ रही है। ऊपर से कानपुर में 23 किमी और आगरा में 24 किमी निर्माणाधीन हैं। कुल मिलाकर इन तीन शहरों के लिए 303 किमी का एक्सपैंशन प्लान है, जो पूरे 850 किमी के टारगेट का मजबूत आधार बनेगा।