Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

यूपी में मेट्रो का बड़ा खाका तैयार : 7 शहरों में 850 KM नेटवर्क, लखनऊ-कानपुर-आगरा को मिलेगी खास तवज्जो

उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम (यूपीएमआरसी) ने राज्य सरकार के 'विकसित यूपी@2047' विजन डॉक्यूमेंट के तहत एक महत्वाकांक्षी योजना पेश की है। इसमें बताया गया कि किन शहरों में कितनी मेट्रो बनेगी।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Avaneesh Kumar Mishra

Nov 10, 2025

UPMRC ने पेश किया अपना 2047 तक का मॉडल, PC- UPMRC

लखनऊ : यूपी सरकार ने 'विकसित यूपी@2047' का लक्ष्य रखा है। ऐसे में मेट्रो की कनेक्टिविटी बहुत ही महत्वपूर्ण और कारगर है। सोचिए, अगर आने वाले दो दशकों में उत्तर प्रदेश के सात शहरों में मेट्रो की चमचमाती लाइनें, सड़कों को हाईवे की तरह जोड़ दें, तो शहरों की हलचल कैसे बदल जाएगी। यही सपना बुन रही है उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम (यूपीएमआरसी)।

राज्य सरकार के 'विकसित यूपी@2047' विजन के तहत उन्होंने एक ऐसा प्लान पेश किया है, जिसमें 2047 तक कुल 850 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क बिछाने का इरादा है। इसमें लखनऊ, कानपुर और आगरा को खास तवज्जो मिलेगी। यहां 350 किलोमीटर से ज्यादा नई लाइनें जुड़ेंगी। यह सब कुछ शहरी सफर को आसान बनाने, प्रदूषण की मार कम करने और अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए है।

यह खबर गुरुग्राम में चल रही 18वीं अर्बन मोबिलिटी इंडिया (यूएमआई) कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो 2025 के आखिरी दिन, यानी रविवार को सामने आई। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 7 नवंबर को इस तीन दिन के इवेंट का आगाज किया था, जहां शहरी ट्रांसपोर्ट के नए-नए आइडियाज, पॉलिसी डिस्कशन और सस्टेनेबल ग्रोथ पर खुलकर बात हुई। यूपीएमआरसी के एमडी सुशील कुमार ने 'गैर-किराया राजस्व की स्ट्रैटेजी' सेशन में इस विजन को सबके सामने रखा। उन्होंने साफ बताया कि अभी लखनऊ में 23 किमी, कानपुर में 9 किमी और आगरा में 6 किमी मेट्रो दौड़ रही है। ऊपर से कानपुर में 23 किमी और आगरा में 24 किमी निर्माणाधीन हैं। कुल मिलाकर इन तीन शहरों के लिए 303 किमी का एक्सपैंशन प्लान है, जो पूरे 850 किमी के टारगेट का मजबूत आधार बनेगा।

मेट्रो स्टेशनों को बनाएं बाजार नुमा

कुमार ने कहा कि मेट्रो सिर्फ ट्रेनों का खेल नहीं, यह यात्रियों को सुरक्षित, बिना झंझट के सफर देगी, तो साथ ही स्टेशनों को बिजनेस और सोशल एक्टिविटीज का हब भी बदल देगी। नॉन-फेयर रेवेन्यू बढ़ाने के चक्कर में प्रॉपर्टी डेवलपमेंट से लेकर ऐडवरटाइजिंग, स्टेशन एरिया में शॉपिंग स्टॉल्स, बुक फेयर्स, एनजीओ और सेल्फ-हेल्प ग्रुप्स के स्टॉल्स तक सब कुछ आजमाया जा रहा है। ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि यूपीएमआरसी का नॉन-फेयर इनकम अब कुल कमाई का 40 फीसदी तक हो गया है। यह पैसा ऑपरेशन और मेंटेनेंस के खर्चे को संभालने में बड़ा सहारा बन रहा है।

टियर-2 शहरों में यूपी मेट्रो का जलवा

'आई-मेट्रो' के लेटेस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स (केवीपीआई) में यूपीएमआरसी ने टियर-2 शहरों की बाकी मेट्रो सिस्टम्स को पीछे छोड़ दिया है। सुशील कुमार ने गर्व से बताया कि फाइनेंशियल और ऑपरेशनल पैरामीटर्स में हम टॉप पर हैं। यह दक्षता, पैसेंजर्स की खुशी और रेवेन्यू मैनेजमेंट की ताकत दिखाता है। विजन डॉक्यूमेंट में लखनऊ-कानपुर-आगरा के अलावा वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ और गोरखपुर जैसे सात शहरों को वर्ल्ड-क्लास मेट्रो हब बनाने का जोर है। 'विकसित यूपी@2047' के तहत यहां शहरीकरण को 35 फीसदी तक पहुंचाने का सपना भी बुन लिया गया है।

यूएमआई कॉन्फ्रेंस को गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड (जीएमआरएल) ने होस्ट किया, और इसने शहरी ट्रांसपोर्ट के इनोवेशन्स को नई उड़ान दी। हरियाणा के सीएम ने 8 नवंबर को हिस्सा लिया, जहां सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशंस पर नजर रही। कुल मिलाकर, यह इवेंट भारत को ग्लोबल अर्बन मोबिलिटी लीडर बनाने की राह में एक सॉलिड स्टेप लगता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

10 Nov 2025 05:40 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / यूपी में मेट्रो का बड़ा खाका तैयार : 7 शहरों में 850 KM नेटवर्क, लखनऊ-कानपुर-आगरा को मिलेगी खास तवज्जो

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

TET अनिवार्यता के खिलाफ दो लाख शिक्षक दिल्ली कूच करेंगे, यूपी से होगी सबसे बड़ी भागीदारी

5 दिसंबर को दिल्ली कूच करेंगे देशभर के दो लाख शिक्षक (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)
लखनऊ

FSDA-STF की बड़ी कार्रवाई, अवैध ऑक्सीटोसिन फैक्ट्री का भंडाफोड़, दो आरोपी गिरफ्तार, करोड़ों का माल जब्त

अवैध ऑक्सीटोसिन फैक्ट्री का भंडाफोड़, दो गिरफ्तार, 48.56 लाख की सामग्री जब्त (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)
लखनऊ

Bihar Elections: केशव प्रसाद मौर्य बोले, बिहार को मोदी-नीतीश की जोड़ी पर भरोसा, महागठबंधन का होगा सफाया

Election Statements (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)
लखनऊ

Corruption: सात समाज कल्याण अधिकारियों पर गिरी गाज, करोड़ों की रिकवरी और पेंशन कटौती के आदेश जारी

समाज कल्याण विभाग में बड़ी कार्रवाई (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)
लखनऊ

‘लोकतंत्र में नहीं लूटतंत्र में विश्वास रखती है BJP’, अखिलेश यादव बोले- पिछले दरवाजे वाली, खुफियाखोरी..

samajwadi party president akhilesh yadav targeted bjp making this big statement up politics lucknow
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.