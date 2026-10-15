UP Panchayat Election News: यूपी पंचायत चुनाव में देरी पर बोले अशोक बाजपेयी, कहा- सरकार ने नहीं टाले चुनाव

UP Panchayat Election News:उत्तर प्रदेशमें पंचायत चुनाव को लेकर जारी सियासी बयानबाजी के बीच भाजपा नेता अशोक बाजपेयी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सभी चुनाव समय पर कराने के पक्ष में है। पंचायत चुनाव में देरी को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव टालने का फैसला सरकार का नहीं है। उनके मुताबिक, मतदाता सूची में संशोधन और नई सूची तैयार करने में समय लग रहा था। इसके अलावा, पंचायतों में विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण निर्धारित करने की प्रक्रिया भी पूरी की जानी थी।