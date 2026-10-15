15 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

UP Panchayat Election News: यूपी पंचायत चुनाव में देरी पर बोले अशोक बाजपेयी, कहा- सरकार ने नहीं टाले चुनाव

UP Panchayat Election News: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में देरी को लेकर भाजपा नेता अशोक बाजपेयी ने कहा कि सरकार चुनाव समय पर कराने के पक्ष में है। उन्होंने देरी की वजह मतदाता सूची में संशोधन और पंचायतों में एससी, एसटी, ओबीसी व महिलाओं के लिए आरक्षण तय करने की प्रक्रिया को बताया।
2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Oct 15, 2026

UP Panchayat Election News

भाजपा नेता अशोक बाजपेयी। फोटो-IANS

UP Panchayat Election News:उत्तर प्रदेशमें पंचायत चुनाव को लेकर जारी सियासी बयानबाजी के बीच भाजपा नेता अशोक बाजपेयी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सभी चुनाव समय पर कराने के पक्ष में है। पंचायत चुनाव में देरी को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव टालने का फैसला सरकार का नहीं है। उनके मुताबिक, मतदाता सूची में संशोधन और नई सूची तैयार करने में समय लग रहा था। इसके अलावा, पंचायतों में विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण निर्धारित करने की प्रक्रिया भी पूरी की जानी थी।

पंचायत चुनाव समय पर कराने के पक्ष में है भाजपा: अशोक बाजपेयी

भाजपा नेता अशोक बाजपेयी ने कहा कि पार्टी की सरकार चाहती है कि सभी चुनाव निर्धारित समय पर कराए जाएं। उन्होंने पंचायत चुनाव में देरी को लेकर सरकार की भूमिका पर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए कहा कि चुनाव टालने का फैसला सरकार की ओर से नहीं लिया गया। उनके बयान के मुताबिक, पंचायत चुनाव की तैयारियों में आ रही प्रक्रियागत चुनौतियों के कारण समय लग रहा था। उन्होंने मतदाता सूची तैयार करने और आरक्षण निर्धारित करने की प्रक्रिया को इसका प्रमुख कारण बताया।

पंचायतों में आरक्षण तय करने की प्रक्रिया का भी किया जिक्र

भाजपा नेता ने पंचायत चुनाव की तैयारियों के दौरान आरक्षण निर्धारण का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि अलग-अलग पंचायतों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के साथ महिलाओं के लिए आरक्षण तय किया जाना था।

सपा नेता फखरुल हसन चांद ने दिया पंचायत चुनाव को लेकर बयान

बता दें कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्टके आदेश के बाद प्रदेश की सियासत गरमा गई है। अदालत ने 3 महीने के भीतर ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया है। इस फैसले के बाद समाजवादी पार्टी (सपा) ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर निशाना साधा है। सपा नेता फखरुल हसन चांद ने आरोप लगाया कि भाजपा जानबूझकर पंचायत चुनाव टालने की कोशिश कर रही थी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए सपा नेता फखरुल हसन चांद ने BJP पर पंचायत चुनाव नहीं कराने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा महीनों से लगातार प्रयास कर रही थी कि किसी तरह उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव ना हों।

फखरुल हसन चांद के मुताबिक, भाजपा को आशंका है कि विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव हुए तो पार्टी को प्रदेश में हार का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने दावा किया कि पंचायत चुनाव में भाजपा की हार का असर आगामी विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। सपा नेता ने आरोप लगाया कि भाजपा जानबूझकर लोकतंत्र का गला घोंट रही थी। उन्होंने कहा कि अब हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है और यह देखना होगा कि भाजपा सरकार न्यायालय के आदेश का सम्मान करती है या नहीं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

political

political news

politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

15 Oct 2026 03:03 pm

Published on:

15 Oct 2026 02:55 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP Panchayat Election News: यूपी पंचायत चुनाव में देरी पर बोले अशोक बाजपेयी, कहा- सरकार ने नहीं टाले चुनाव

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

हाथों में तख्तियां, जुबां पर EVM का विरोध: लखनऊ में AJP का प्रदर्शन, बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग

EVM के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने पोस्टर दिखाकर ‘EVM हटाओ, बैलेट पेपर लाओ’ की मांग उठाई (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ

यूपी स्टार्टअप नीति-2026: छह स्तंभों से बढ़ेगा नवाचार, StartinUP पोर्टल पर मिलेंगी सुविधाएं

StartinUP पोर्टल के जरिए स्टार्टअप, निवेशकों, इन्क्यूबेटरों और मेंटर्स को एक डिजिटल मंच पर जोड़ने की तैयारी (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )     
लखनऊ

सोना 21 हजार और चांदी 60 हजार रुपये महंगी, फिर भी धनतेरस पर रिकॉर्ड बिक्री की उम्मीद

चांदी में भी 60 हजार रुपये प्रति किलो की तेजी; सर्राफा कारोबारियों ने शुरू की प्री-बुकिंग (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ

हर छत बनेगी बिजलीघर,यूपी में 9 लाख सोलर प्लांट, 3,000 मेगावाट पार हुई क्षमता

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरेलू सौर ऊर्जा को बढ़ावा, 9,500 से अधिक वेंडर्स के नेटवर्क से रोजगार के नए अवसर (फोटो सोर्स :file photo, Ritesh Singh )
लखनऊ

वर्दी का अनुभव अब आएगा काम! यूपी में पूर्व अग्निवीरों के लिए खुला भर्ती में आरक्षण का रास्ता

सामान्य अभ्यर्थियों के लिए प्रवर्तन कांस्टेबल भर्ती में 18 से 25 वर्ष आयु सीमा और निर्धारित शारीरिक दक्षता मानक लागू।(फोटो सोर्स :file photo, Ritesh Singh )
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.