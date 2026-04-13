UP Panchayat Election: UP पंचायत चुनाव: मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन टला, अब 22 अप्रैल को होगी जारी

मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तारीख बढ़ने के साथ ही राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। संभावित उम्मीदवार अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय हो गए हैं और मतदाताओं के बीच संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, आधिकारिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद ही प्रचार-प्रसार पूरी तरह शुरू होगा। राजनीतिक दलों के लिए भी यह समय महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे अपने समर्थकों के नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित कराने पर जोर दे रहे हैं। कई स्थानों पर कार्यकर्ता मतदाताओं की सहायता के लिए कैंप भी लगा रहे हैं।