UP Panchayat Election: UP पंचायत चुनाव: मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन टला, अब 22 अप्रैल को होगी जारी

पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर बढ़ी हलचल, अधिक से अधिक पात्र मतदाताओं को शामिल करने पर जोर (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
UP Election Election News: उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक फैसला सामने आया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तिथि एक बार फिर आगे बढ़ा दी है। अब संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अंतिम मतदाता सूची 22 अप्रैल को जारी की जाएगी। इस निर्णय को चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और व्यापकता सुनिश्चित करने के लिहाज से अहम माना जा रहा है।
आयोग द्वारा यह जानकारी अपनी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से साझा की गई। पहले निर्धारित समय पर मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन नहीं हो सका, जिसके चलते यह निर्णय लेना पड़ा। आयोग के अधिकारियों का कहना है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया अभी पूरी तरह से संतोषजनक स्तर तक नहीं पहुंच पाई थी, इसलिए समय बढ़ाना आवश्यक हो गया।
मतदाता सूची का पुनरीक्षण किसी भी चुनावी प्रक्रिया का अत्यंत महत्वपूर्ण चरण होता है। इसमें नए मतदाताओं को जोड़ने, मृत या स्थानांतरित हो चुके मतदाताओं के नाम हटाने तथा किसी भी प्रकार की त्रुटियों को सुधारने का कार्य किया जाता है। आयोग के अनुसार, बड़ी संख्या में नागरिकों ने अपने नाम जोड़ने या संशोधन के लिए आवेदन किया था, जिनका निस्तारण अभी जारी था।
दावों और आपत्तियों की इस प्रक्रिया को गंभीरता से लेते हुए आयोग ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रह जाए। इसी उद्देश्य से अंतिम प्रकाशन की तिथि को आगे बढ़ाया गया है, ताकि सभी आवेदन सही ढंग से जांचे जा सकें।
सूत्रों का मानना है कि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन पंचायत चुनाव की दिशा तय करता है। जब तक अंतिम सूची जारी नहीं होती, तब तक चुनाव की अधिसूचना, नामांकन प्रक्रिया और मतदान तिथियों की घोषणा संभव नहीं होती। ऐसे में इस तारीख के आगे बढ़ने से चुनावी कैलेंडर में भी बदलाव देखने को मिल सकता है।
हालांकि, प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां लगातार जारी हैं। जिला प्रशासन, ब्लॉक स्तर के अधिकारी और पंचायत विभाग के कर्मचारी चुनाव को लेकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद ही चुनावी गतिविधियां तेज हो जाएंगी।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव ग्रामीण लोकतंत्र की रीढ़ माने जाते हैं। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत—इन तीन स्तरों पर होने वाले चुनावों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर शासन व्यवस्था को मजबूत किया जाता है। ऐसे में मतदाता सूची का शुद्ध और अद्यतन होना बेहद आवश्यक है।
लखनऊ समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों में मतदाता सूची को लेकर लोगों में काफी जागरूकता देखी जा रही है। बड़ी संख्या में लोग अपने नाम की पुष्टि करने और आवश्यक सुधार कराने के लिए संबंधित कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं।
आयोग का मुख्य उद्देश्य यह है कि पंचायत चुनाव में अधिकतम मतदाता भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। इसके लिए न केवल सूची को अपडेट किया जा रहा है, बल्कि लोगों को जागरूक करने के लिए भी विभिन्न माध्यमों का उपयोग किया जा रहा है।
ग्रामीण क्षेत्रों में बूथ स्तर के अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर जानकारी एकत्र कर रहे हैं। इसके अलावा, ऑनलाइन माध्यमों से भी मतदाता सूची में नाम जांचने और सुधार कराने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इससे युवाओं और शहरी संपर्क वाले ग्रामीणों को विशेष सुविधा मिल रही है।
मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तारीख बढ़ने के साथ ही राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। संभावित उम्मीदवार अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय हो गए हैं और मतदाताओं के बीच संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, आधिकारिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद ही प्रचार-प्रसार पूरी तरह शुरू होगा। राजनीतिक दलों के लिए भी यह समय महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे अपने समर्थकों के नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित कराने पर जोर दे रहे हैं। कई स्थानों पर कार्यकर्ता मतदाताओं की सहायता के लिए कैंप भी लगा रहे हैं।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ कार्य करें।
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