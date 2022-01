यूपी पुलिस में कॉन्सटेबल बनने के लिए लाने होंगे कितने अंक, जाने क्या है परीक्षा पैटर्न

उत्तर प्रदेश में कॉन्सटेबल पदों के लिए भर्ती शुरू हो गई है। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 26,382 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। यूपी पुलिस में कांस्टेबल पद के लिए पुरुषों के साथ -साथ महिला अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकती हैं। शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट का अलग-अलग टेस्ट से सेलेक्शन होगा।

Updated: January 16, 2022 09:43:00 am

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में कॉन्सटेबल पदों के लिए भर्ती शुरू हो गई है। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 26,382 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। यह भर्ती कॉन्सटेबल और फायरमैन के पद के लिए होगी। यूपीआरपीबी द्वारा आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन 27 जनवरी तक स्वीकार किए जाएंगे। परीक्षा की तारीख बाद में घोषित की जाएगी। यूपी पुलिस कॉन्सटेबल भर्ती पुरुषों के साथ-साथ महिला अभ्यर्थियों के लिए भी होगी। परीक्षा ऑफलाइन माध्यम से होगी। शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट का अलग-अलग टेस्ट के जरिए सेलेक्शन होगा।

UP Police Constable Recruitment Know About Exam Pattern