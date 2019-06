साइबर अपराधियों की अब खैर नहीं, आसानी से सुलझेंगी अपराध की जटिल गुत्थियां

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में अब साइबर अपराधियों की खैर नहीं। डीजीपी ओपी सिंह ने यूपी-100 बिल्डिंग में साइबर ट्रेनिंग लैब का उद्घाटन किया। एसटीएफ की देखरेख में 25 सीटों वाली इस लैब में थानों के मुंशी और एसएचओ के साथ विवेचक व अभियोजन अधिकारी प्रशिक्षित किए जाएंगे। इन्हें साइबर अपराध से जुड़े गंभीर मामलों से निपटने की ट्रेनिंग दी जाएगी। अगले दो वर्षों में 3600 पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग देने का लक्ष्य तय किया गया है। इनमें 1540 मुंशी और थाना प्रभारी, 1200 अभियोजन अधिकारी और 950 विवेचक शामिल हैं। इस लैब की स्थापना निर्भया फंड से साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वीमेन एंड चाइल्ड कार्यक्रम के तहत की गई है।

डीजीपी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में साइबर क्राइम की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वर्ष 2018 में साइबर अपराध से सम्बंधित 6589 केस दर्ज किए गए। इसमें सबसे अधिक मामले लखनऊ के हैं। राजधानी में साइबर क्राइम के 1036 केस दर्ज किए गए। इन अपराधों में सबसे अधिक मामले ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) पूछकर ट्रांजेक्शन करने के हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर फेक आईडी बनाकर लड़कियों को परेशान करने और धोखाधड़ी के कई मामले सामने आये हैं।

Rolling out his long term vision to tackle #CyberCrime in the state #DGPUP said that following steps shall be taken-

•Cyber Kavach (R&D Center) at Noida

•Capacity enhancement

•Awareness programme

•Training by expert trainers

•Independent cyber crime Wing https://t.co/m7OLwPHBdi pic.twitter.com/STvI17br1z