यूपी पुलिस सब-इंस्पेक्टर सीधी भर्ती; कब से कर सकेंगे 4543 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन, OTR प्रक्रिया कैसे पूरी करें? जानें जवाब

सभी आवेदकों को ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के साथ रजिस्ट्रेशन करना होगा। जिसे परीक्षा प्रक्रिया के दौरान बदला नहीं जा सकेगा। रजिस्ट्रेशन आधार, डिजिलॉकर, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन या पासपोर्ट के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। केवल 10वीं कक्षा या समकक्ष प्रमाणपत्र में दर्ज डिटेल ही ओटीआर के लिए मान्य माने जाएंगे। रजिस्ट्रेशन के दौरान दर्ज किया गया आवेदक का नाम, लिंग और जन्मतिथि 10वीं कक्षा या समकक्ष प्रमाणपत्र में दिए गए विवरण से मैच होना चाहिए। यदि डिजिलॉकर से 10वीं कक्षा का विवरण प्राप्त नहीं हो पाता है, तो आवेदक अपनी जानकारी मैन्युअल रूप से दर्ज कर सकते हैं।