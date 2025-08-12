यूपी पुलिस सब-इंस्पेक्टर सीधी भर्ती; कब से कर सकेंगे 4543 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन, OTR प्रक्रिया कैसे पूरी करें? जानें जवाब

UP Police Sub Inspector Recruitment 2025: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने साल 2025 में उप-निरीक्षक (SI) एवं समकक्ष के 4,543 पदों पर सीधी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसको लेकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) की प्रक्रिया अभी चल रही है।
ढाई लाख से अधिक अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए ऑफिशियल विज्ञापन इसी सप्ताह प्रकाशित किया जाएगा। इन पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट uppbpb।gov।in पर नियमित रूप से जाकर अपडेट रहें।
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के ऑफिशिलय X अकाउंट से पोस्ट किया गया,'' उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2025 के कुल-4543 पदों पर भर्ती हेतु OTR की प्रक्रिया प्रचलित है। जिसमें ढाई लाख से अधिक संभावित अभ्यर्थियों द्वारा अपना पंजीकरण करा लिया गया है। उक्त पदों के ऑनलाइन आवेदन हेतु विज्ञप्ति का प्रकाशन इसी सप्ताह में किया जाएगा। विस्तृत सूचना के लिए बोर्ड की वेबसाइट https://uppbpb।gov।in का अवलोकन करें। परीक्षा नियंत्रक उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।''
भर्ती प्रक्रिया के लिए पात्र उम्मीदवारों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) पूरा करना होगा।
इसके लिए UPPRPB की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb।gov।in पर जाएं।
होमपेज पर, ओटीआर पंजीकरण लिंक पर क्लिक करें।
नाम, पिता का नाम और जन्मतिथि सहित सभी आवश्यक व्यक्तिगत डिटेल दर्ज करें।
संबंधित दस्तावेज अपलोड करें।
रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा करें और सेव करें।
सभी आवेदकों को ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के साथ रजिस्ट्रेशन करना होगा। जिसे परीक्षा प्रक्रिया के दौरान बदला नहीं जा सकेगा। रजिस्ट्रेशन आधार, डिजिलॉकर, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन या पासपोर्ट के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। केवल 10वीं कक्षा या समकक्ष प्रमाणपत्र में दर्ज डिटेल ही ओटीआर के लिए मान्य माने जाएंगे। रजिस्ट्रेशन के दौरान दर्ज किया गया आवेदक का नाम, लिंग और जन्मतिथि 10वीं कक्षा या समकक्ष प्रमाणपत्र में दिए गए विवरण से मैच होना चाहिए। यदि डिजिलॉकर से 10वीं कक्षा का विवरण प्राप्त नहीं हो पाता है, तो आवेदक अपनी जानकारी मैन्युअल रूप से दर्ज कर सकते हैं।