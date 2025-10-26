UP पुलिस में शीतकालीन वर्दी लागू, 1 नवंबर से अनिवार्य

UP Police Winter Uniform: उत्तर प्रदेश में मौसम बदलते ही पुलिस विभाग में भी वर्दी परिवर्तन का दौर शुरू हो गया है। डीजीपी कार्यालय से जारी निर्देश के बाद प्रदेश भर में पुलिसकर्मियों को अब शीतकालीन वर्दी पहननी होगी। शीतकालीन वर्दी लागू होने का यह आदेश राज्य के सभी पुलिस आयुक्तों, रेंज डीआईजी, एसएसपी, एसपी और थाना स्तर तक प्रसारित कर दिया गया है। इस संबंध में डीजीपी के जनरल स्टाफ ऑफिसर (जीएसओ) शलभ माथुर द्वारा औपचारिक आदेश जारी किया गया है।