UP पुलिस में शीतकालीन वर्दी लागू, 1 नवंबर से अनिवार्य

डीजीपी का आदेश- उत्तर प्रदेश पुलिस में लागू हुई शीतकालीन वर्दी (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)
UP Police Winter Uniform: उत्तर प्रदेश में मौसम बदलते ही पुलिस विभाग में भी वर्दी परिवर्तन का दौर शुरू हो गया है। डीजीपी कार्यालय से जारी निर्देश के बाद प्रदेश भर में पुलिसकर्मियों को अब शीतकालीन वर्दी पहननी होगी। शीतकालीन वर्दी लागू होने का यह आदेश राज्य के सभी पुलिस आयुक्तों, रेंज डीआईजी, एसएसपी, एसपी और थाना स्तर तक प्रसारित कर दिया गया है। इस संबंध में डीजीपी के जनरल स्टाफ ऑफिसर (जीएसओ) शलभ माथुर द्वारा औपचारिक आदेश जारी किया गया है।
निर्देश के अनुसार,तारीख वर्दी लागू रहने का समय ,27 अक्टूबर 2024 से केवल रात्रि ड्यूटी,1 नवंबर 2024 से दिन और रात, दोनों समय अर्थात, अब नाइट शिफ्ट में तैनात पुलिसकर्मी 27 अक्टूबर से ही स्वेटर, ब्लेज़र, ऊनी टोपी, दस्ताने आदि पहन सकेंगे, जबकि 1 नवंबर से पूरी ड्यूटी में शीतकालीन वर्दी अनिवार्य होगी।
मौसम में गिरावट के कारण लिया गया निर्णय
इन बदलावों को देखते हुए पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य, सुविधा और कार्यक्षमता सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है।डीजीपी कार्यालय का कहना है कि पुलिसकर्मी 24 घंटे ड्यूटी में रहते हैं। उनकी सुविधा और स्वास्थ्य सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
पुलिस विभाग में वर्दी केवल कार्य स्थल की पहचान भर नहीं है, बल्कि
ग्रीष्मकालीन वर्दी सामान्यतः अप्रैल से अक्टूबर तक लागू रहती है, जबकि शीतकालीन वर्दी नवंबर से मार्च के बीच धारण की जाती है। डीजीपी कार्यालय मौसम विज्ञान स्थिति के मूल्यांकन के बाद प्रत्येक वर्ष तिथि तय करता है।
आदेश में स्पष्ट उल्लेख है कि निर्धारित तिथि के अनुसार ही वर्दी पहनी जाए ,वर्दी हमेशा स्वच्छ व सुव्यवस्थित हो, किसी भी प्रकार की लापरवाही या नियम उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी
सर्दी के मौसम में रात की ड्यूटी पुलिसकर्मियों के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण होती है। कई बार:
कई पुलिसकर्मियों ने आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि सर्दी बढ़ते ही वर्दी बदलने का निर्णय बेहद उपयोगी होता है। एक आरक्षी ने बताया कि रात की ड्यूटी में सबसे ज्यादा ठंड लगती है, खासकर हाईवे और खुले क्षेत्रों में। गर्म वर्दी मिलने से काम में अधिक फुर्ती और स्वास्थ्य सुरक्षा दोनों बनी रहती हैं।
उत्तर प्रदेश पुलिस देश की सबसे बड़ी पुलिस फोर्स में से एक है। ऐसे में इसकी वर्दी में एकरूपता बनाए रखना विभागीय अनुशासन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है।
राजधानी सहित:
