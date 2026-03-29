पीएम मोदी के आरोपों पर अखिलेश यादव का करारा जवाब, विदाई को लेकर कही ये बात

पीएम मोदी ने समारोह में कहा कि नोएडा को पहले अंधविश्वास की वजह से अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। कुर्सी जाने के डर से पुरानी सरकारें यहां आने से डरती थीं। उन्होंने बताया कि जब वे प्रधानमंत्री बने तो सपा सरकार थी। नोएडा आने का कार्यक्रम बनाया तो मुख्यमंत्री इतने डरे हुए थे कि कार्यक्रम में नहीं आए। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि सपा वालों ने इस एयरपोर्ट का काम नहीं होने दिया। कांग्रेस और यूपी की पिछली सरकारों ने एयरपोर्ट की नींव तक नहीं पड़ने दी। उन्होंने कहा कि 2004 से 2014 तक यह प्रोजेक्ट फाइलों में दबा रहा। लेकिन अब डबल इंजन वाली भाजपा सरकार में यह काम पूरा हो गया है।