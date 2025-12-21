‘आईना बेवजह तोड़ दिया…’ योगी के शेर का अखिलेश यादव ने शायरी में दिया जवाब, सिरप कांड पर एक्शन की बात

UP Politics: यूपी में कोडीन सिरप कांड को लेकर पक्ष-विपक्ष में लगातार वार,पलटवार का खेल चल रहा है। शुक्रवार को विधानसभा के पहले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीडिया से बात करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए एक शेर कहा था, जिसका जवाब अब अखिलेश यादव ने शायरी के जरिए दिया है। लखनऊ में सपा मुख्यालय पर मीडिया से बात करते हुए सपा प्रमुख ने योगी के शेर का जवाब देते हुए कहा कि सरकार दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। आखिर क्यों राजनीतिक आरोप लगाकर और फोटो दिखाकर केस से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। सरकार से केस में एक्शन की मांग करते हुए, उन्होंने कहा कि कांड में शामिल सभी लोगों पर बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि ये यह सिर्फ राज्य का मामला नहीं है, बल्कि यह घटना प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से जुड़ा है, जिसको लेकर सरकार को जल्द एक्शन लेना चाहिए।