‘गठबंधन’ को लेकर ओपी राजभर का मायावती को खुला ऑफर! साथ आ जाए, तो जीत जाएंगे पूरा पूर्वांचल

UP Politics: यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बसपा और मायावती को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। राजभर अक्सर अपने विवादित बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। उनका यह नया बयान 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ गया है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर को सबसे ज्यादा लोग मानते हैं। चाहे कोई किसी भी पार्टी में क्यों न हो, असल में सब काशीराम जी के चेले हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि सही गठबंधन की बात करें, तो उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जाति और राजभर का गठबंधन सबसे मजबूत है। अगर यह गठबंधन हो जाए तो पूर्वांचल में किसी की जीतने की हिम्मत नहीं रहेगी। राजभर ने मायावती (बहन जी) से कई बार कहा कि अगर सच्चा गठबंधन करना है, तो यही सबसे अच्छा है।