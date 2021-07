जनसंख्या नियंत्रण कानून का फाइनल ड्राफ्ट तैयार, आयोग के मसौदे पर 8 हजार से अधिक आपत्तियां, नई नीति में इन बदलावों पर चर्चा

UP Population control law final draft changes- बढ़ती आबादी को विकास में बाधा मानते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने बीते दिनों जनसंख्या नियंत्रण की नई नीति (UP Population Control Law) लागू की थी। इस पर 19 जुलाई तक जनता की राय मांगी गई थी। नई जनसंख्या नीति पर 8500 से ज्यादा सुझाव मिले हैं। सुझाव के आधार पर किए जाने वाले संशोधन को उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग अगले महीने जनसंख्या नियंत्रण कानून का मसौदा योगी सरकार को सौंपने की तैयारी में है।