UP News: पीआरडी जवानों के लिए खुशखबरी, राज्यकर्मी का दर्जा देने का आदेश जारी

पीआरडी जवानों के संगठन लंबे समय से राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने की मांग उठा रहे थे। उनका तर्क था कि वे सरकार के विभिन्न विभागों में नियमित रूप से जिम्मेदारियां निभाते हैं और कई बार चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी कार्य करते हैं, इसलिए उन्हें उचित सम्मान और अधिकार मिलने चाहिए। विभिन्न जिलों में समय-समय पर ज्ञापन, बैठकें और प्रतिनिधिमंडलों के माध्यम से यह मांग सरकार तक पहुंचाई जाती रही। अब शासन द्वारा आदेश जारी किए जाने के बाद जवानों को उम्मीद है कि उनकी सेवा शर्तों में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा।