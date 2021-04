कोरोनाः फिर रिकॉर्ड 18,021 हुए संक्रमित, शवों के लिए लकड़ियां हो रही खत्म, शवदाह गृहों के लिए यह आदेश

- केवल अप्रैल के 13 दिनों में 107149 हुए कोरोना संक्रमित (coronavirus in up)

लखनऊ. सोमवार को आई गिरावट के बाद मंगलवार को एक बार फिर कोरोना (coronavirus in up) के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने को मिली है। मंगलवार को पुनः अब तक के सर्वाधिक 18,021 लोगों को कोरोना (up corona update) ने अपनी चपेट में ले लिया। इसमें सर्वाधिक राजधानी लखनऊ के 5382 मरीज शामिल हैं। केवल अप्रैल की बात करें, तो अब तक के 13 दिनों में कुल 107149 नए मामले सामने आ चुके हैं। कुल नए मामलों के 30 फीसदी केस केवल लखनऊ के ही हैं। यहां अप्रैल में अब तक 30779 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इस माह 416 लोगों की इससे मौत हो चुकी हैं। अब तक कुल 9,309 लोग कोरोना से जान गवा चुके हैं।

प्रतिदिन बढ़ता कोरोना का संक्रमण स्वास्थ्य विभाग व सरकार की चिंताएं लगातार बढ़ा रहा है। अस्पतालों में बेड की कमी देखने को मिल रही है। कहीं-कहीं तो डॉक्टर्स नहीं मिल रहे है। हालांकि सरकार ने बीते सप्ताह ही अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए, लेकिन चुनौती और भी है। शवदाह गृहों में जो नजारा इन दिनों देखने को मिल रहा है, वह पहले कभी नहीं देखने को मिला।

शवदाह गृहों में तस्वीर भयावह-

लखनऊ का बैकुंठ धाम और गुलाल घाट। यह दो स्थल ऐसे हैं, जहां कोई भी जाना नहीं चाहता। लेकिन कोरोना के कारण इन दिनों यहां भीड़ लगी है। बैकुंठ धाम पर तो पर लाशों को रखने के लिए सारे चबूतरे पहले से ही भरे हैं। जगह न मिलने पर लाशें ज़मीन पर जलाई जा रही हैं। लाशों के अंतिम संस्कार के लिए घंटों इंतजार करना तो अब आम बात हो गई है। यहीं नहीं, अंतिम संस्कार के लिए अब जरूरी चीजों की भी कमी हो गयी है, खासतौर पर लकड़ियां, जो खत्म ही गई गई है। सभी जगह मानो हाहाकार मचा हुआ है। इस कारण मृतकों के परिजन कहीं बाहर से लकड़ियों का इंतजाम कर रहे हैं। ऐसे बुरे हालातों को देख सरकार अब अंतिम संस्कार स्थल पर अलग से चबूतरे बनवा रही है। बैकुंठ धाम पर पचास और गुलाला घाट पर बीस चबूतरे तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

यूं बढ़े कोरोना केस

तारीख- कुल नए मामले- मौतें- लखनऊ में केसेस

1 अप्रैल - 2600- 9- 935

2 अप्रैल - 2967- 16- 940

3 अप्रैल - 3290- 14- 1041

4 अप्रैल - 4164- 31- 1129

5 अप्रैल - 3999- 13- 1133

6 अप्रैल - 5928- 30- 1188

7 अप्रैल - 6023- 40- 1333

8 अप्रैल - 8490- 39- 2369

9 अप्रैल - 9695- 37- 2934

10 अप्रैल - 12787- 48- 4059

11 अप्रैल - 15500 - 67 - 4444

12 अप्रैल - 13685- 72 - 3892

13 अप्रैल- 18021- - 5382