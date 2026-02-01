Yogi Government का ऐतिहासिक कदम: फिरोजाबाद और हरदोई की ग्राम पंचायतों के नामों में बड़ा बदलाव

उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक सुधार और स्थानीय विकास को बढ़ावा दे रही है। ग्राम पंचायतों के नाम में यह परिवर्तन राज्य सरकार की जनता-केंद्रित नीतियों का हिस्सा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार के बदलाव से प्रशासनिक पहचान मजबूत होती है और जनता के साथ सरकार का संबंध और भी गहरा होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पिछले वर्षों में अनेक ग्राम पंचायतों में नामकरण और नाम परिवर्तन के माध्यम से स्थानीय इतिहास और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने के प्रयास किए हैं।