UP RERA: मकान खरीदने से पहले जरूर पढ़ें: रेरा ने जारी किए सख्त नियम, जानिए क्या हैं आपके अधिकार

UP RERA: अगर आप घर खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (UP RERA) ने रियल एस्टेट प्रोमोटर्स के लिए नए सख्त निर्देश जारी किए हैं। RERA ने स्पष्ट किया है कि कोई भी बिल्डर 10% से अधिक धनराशि एकत्रित करने से पहले आवंटी से ‘एग्रीमेंट फॉर सेल’ पर हस्ताक्षर करें। यदि आप घर खरीद रहे हैं, तो आपको इन नियमों की जानकारी होना जरूरी है ताकि आप किसी धोखाधड़ी का शिकार न हों।

UP RERA: उत्तर प्रदेश रेरा (UP RERA) ने हाल ही में रियल एस्टेट प्रोमोटर्स के खिलाफ कई शिकायतें सुनने के बाद सख्त निर्देश जारी किए हैं। RERA अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी के अनुसार, कुछ बिल्डरों ने ग्राहकों से 10% से अधिक राशि वसूलने के बावजूद ‘एग्रीमेंट फॉर सेल’ (Agreement for Sale) पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। यह RERA अधिनियम की धारा 13 का सीधा उल्लंघन है। RERA ने स्पष्ट किया है कि बिना एग्रीमेंट के 10% से अधिक धनराशि एकत्रित करना अवैध है।