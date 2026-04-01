स्कूल चलो अभियान ने पकड़ी तेजी, मात्र 20 दिनों में ही 26 प्रतिशत लक्ष्य पूरा, 8.79 हजार बच्चों के नामांकन

लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत प्रदेश में नवीन नामांकन की प्रक्रिया ने शुरुआती चरण में ही तेज गति पकड़ ली है। अप्रैल माह से गतिशील इस अभियान के अंतर्गत पिछले सत्र में लगभग 34 लाख से अधिक नये नामांकन हुए थे। उसके सापेक्ष इस सत्र में 20 अप्रैल तक यानी मात्र 20 दिनों में ही 8 लाख 79 हजार से अधिक नए बच्चों का नामांकन दर्ज किया जा चुका है।