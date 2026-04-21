Akhilesh Yadav Target Yogi Government: अखिलेश यादव का बड़ा बयान: महिला आरक्षण और PDA पर BJP को सीधी चुनौती

इन बयानों के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में गर्मी और बढ़ गई है। एक तरफ जहां भाजपा महिला सशक्तिकरण और विकास के मुद्दों को लेकर अपनी रणनीति पर काम कर रही है, वहीं समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय और PDA के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बयानबाजी आगामी चुनावों की तैयारी का हिस्सा है। दोनों प्रमुख दल अपने-अपने एजेंडे को जनता तक पहुंचाने में जुटे हैं और इसी के तहत आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है।