यूपी में इस साल 33 दिन बंद रहेंगे स्कूल, विभाग ने जारी किया कैलेंडर, होली-दिवाली पर बड़ा फैसला

UP School Holiday List 2026: नए साल के शुरुआत के साथ ही यूपी में बेसिक शिक्षा परिषद ने राज्य के सभी स्कूलों को लेकर 2026 की छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है। 2026 को लेकर जारी कैलेंडर के अनुसार, इस साल कुल 33 दिन की छुट्टियाँ रहने वाली हैं। हालाँकि, होली और दिवाली जैसे प्रमुख त्योहारों की छुट्टियों में बीच के दिन स्कूल खुला रहेगा। होली के मामले में, होलिका दहन का छुट्टी 2 मार्च को और होली का छुट्टी 4 मार्च को होगा, लेकिन बीच में 3 मार्च (मंगलवार) को स्कूलों को खोला जाएगा ।
2026 में दिवाली के दौरान नरक चतुर्दशी व दीपावली की छुट्टी 8 नवंबर, गोवर्धन पूजा 9 नवंबर और भैया दूज व चित्रगुप्त जयंती की छुट्टी 11 नवंबर को होगी, जबकि 10 नवंबर (मंगलवार) को स्कूल खुलेंगे। वहीं शिक्षक संगठनों ने आपत्ति जताई है कि बसंत पंचमी, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती तथा सरदार पटेल जयंती जैसे अवसरों पर स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित होते हैं और स्कूल खुला रहता है, फिर भी इन्हें अवकाश सूची में शामिल किया गया है।
परिषद सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने कहा है कि हरितालिका तीज/हरियाली तीज, करवा चौथ, संकठा चतुर्थी, हलषष्ठी/ललई छठ, जीउतिया/अहोई अष्टमी जैसे अवकाश केवल महिला शिक्षिकाओं को तथा पितृ विसर्जन की छुट्टी सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को मिलेगी। यह कैलेंडर परिषदीय स्कूलों में पढ़ाई की निरंतरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। जारी कैलेंडर के मुताबिक, यूपी में इस साल बच्चों को 33 दिन की छुट्टियाँ मिलने वाली हैं। वहीं इसमें न ही गर्मी की छुट्टियाँ, ना ही ठंड की छुट्टियाँ का जीक्र है, जो हर साल बच्चों को मिलती हैं। वहीं अगर कोई त्योहार सोमवार को पड़ेगा, तो बच्चों को 3 दिन घर पर रहने को मौका मिलेगा। शनिवार, रविवार और सोमवार बच्चे मौज कर सकते हैं।
यूपी के स्कूलों में इस समय भीषड़ ठंड के कारण छुट्टियाँ चल रही हैं। योगी सरकार ने स्कूलों को 5 जनवरी तक, बंद रखने का आदेश दिया है। आगे छुट्टियाँ बढ़ भी सकती हैं, अगर ठंड का प्रकोप नहीं रुका तो। वहीं यूपी के कई जिलों में 14 जनवरी तक कक्षा-8वीं तक के स्कूलों को बंद रखना का आदेश मिला है।
