यूपी में इस साल 33 दिन बंद रहेंगे स्कूल, विभाग ने जारी किया कैलेंडर, होली-दिवाली पर बड़ा फैसला

परिषद सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने कहा है कि हरितालिका तीज/हरियाली तीज, करवा चौथ, संकठा चतुर्थी, हलषष्ठी/ललई छठ, जीउतिया/अहोई अष्टमी जैसे अवकाश केवल महिला शिक्षिकाओं को तथा पितृ विसर्जन की छुट्टी सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को मिलेगी। यह कैलेंडर परिषदीय स्कूलों में पढ़ाई की निरंतरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। जारी कैलेंडर के मुताबिक, यूपी में इस साल बच्चों को 33 दिन की छुट्टियाँ मिलने वाली हैं। वहीं इसमें न ही गर्मी की छुट्टियाँ, ना ही ठंड की छुट्टियाँ का जीक्र है, जो हर साल बच्चों को मिलती हैं। वहीं अगर कोई त्योहार सोमवार को पड़ेगा, तो बच्चों को 3 दिन घर पर रहने को मौका मिलेगा। शनिवार, रविवार और सोमवार बच्चे मौज कर सकते हैं।