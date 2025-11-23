Yogi Government: ऊर्जा प्रबंधन में यूपी बना मिसाल: छह साल से स्थिर बिजली दरें, सौर ऊर्जा में रिकॉर्ड प्रगति

UP Sets National Benchmark: देशभर में बढ़ती महंगाई और ऊर्जा लागत के बीच उत्तर प्रदेश ने वह काम कर दिखाया है, जो आज किसी भी बड़े राज्य के लिए उदाहरण बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य ने न केवल लगातार छठे वर्ष बिजली दरों में कोई वृद्धि नहीं की, बल्कि ऊर्जा प्रबंधन, उत्पादन, वितरण और राजस्व नियंत्रण में एक ऐसा मॉडल स्थापित किया है जिसने आर्थिक अनुशासन और राजनीतिक इच्छाशक्ति की मजबूत मिसाल पेश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में, यूपी सरकार द्वारा लागू की गई दूरदर्शी ऊर्जा नीतियों ने ऐसा परिणाम दिया, जिससे गरीब, किसान, मजदूर, व्यापारी और मध्यम वर्गीय परिवारों को सीधी राहत मिली है। जब कई राज्य बिजली दरों में बढ़ोतरी कर चुके हैं, तब उत्तर प्रदेश की स्थिर कीमतें जनता के लिए “आर्थिक सुरक्षा कवच” बनकर उभरी हैं।