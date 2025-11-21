AI की क्रांतिकारी तकनीक से अब पेट और आंतों की गंभीर बीमारियां शुरुआती चरण में ही पहचानना हुआ आसान

एंडोस्कोपी का उपयोग डॉक्टर पाचन तंत्र की बीमारियों की जांच के लिए करते हैं। पारंपरिक तरीके में डॉक्टर आंखों से वीडियो और इमेज देखकर किसी बीमारी की संभावना का अनुमान लगाते हैं। लेकिन कई बार शुरुआती चरण के बदलाव इतने सूक्ष्म होते हैं कि सामान्य निरीक्षण में वे पकड़ में नहीं आते। डॉ. रोहित श्रीवास्तव द्वारा विकसित यह आधुनिक AI सिस्टम सेमांटिक सेगमेंटेशन तकनीक पर आधारित है। इसका अर्थ है कि यह प्रणाली एंडोस्कोपी इमेज के हर हिस्से का पिक्सल स्तर पर विश्लेषण करती है और रोगग्रस्त क्षेत्रों को अलग-अलग मार्क कर देती है। यह तकनीक पेट की भीतरी त्वचा में छोटे-छोटे बदलाव, आंतों में सूक्ष्म पॉलिप्स,अल्सरेटिव कोलाइटिस, कैंसर की शुरुआती कोशिकीय गड़बड़ी,और सतही संक्रमण जैसे मामलों को तुरंत पकड़ लेती है। कई बार ऐसे बदलाव नग्न आंखों से देख पाना असंभव होता है, मगर AI इन्हें तुरंत पहचान लेता है।