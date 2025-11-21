पछुआ हवाओं की दस्तक से ठिठुरेगा पूरा प्रदेश, तापमान गिरेगा और सुबह का घना कोहरा बढ़ाएगा परेशानियां

Cold Winds Return: उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से बढ़े तापमान ने जहां राहत दी, वहीं अब मौसम एक बार फिर करवट बदलने जा रहा है। पछुआ और उत्तर-पश्चिमी हवाओं का प्रवाह फिर से सक्रिय होने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले सप्ताह में प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक कमी हो सकती है। इससे सर्दी एक बार फिर अपने चरम की ओर लौटेगी और सुबह-शाम की ठिठुरन बढ़ जाएगी।