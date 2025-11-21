Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

पछुआ हवाओं की दस्तक से ठिठुरेगा पूरा प्रदेश, तापमान गिरेगा और सुबह का घना कोहरा बढ़ाएगा परेशानियां

Pachua Hawa: पछुआ और उत्तर-पश्चिमी हवाओं का रुख फिर सक्रिय होने से प्रदेश में ठंड एक बार फिर बढ़ने जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले एक सप्ताह में तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है। सुबह के समय हल्का से मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना भी जताई गई है।

4 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Nov 21, 2025

सुबह पड़ेगी धुंध–कोहरा, दिन चढ़ते ही साफ होगा मौसम; प्रदेश में मौसम तंत्र कमजोर, पर ठंड का असर तेज होने को तैयार (फोटो सोर्स : Mausam Vibhag Whatsapp Group)

सुबह पड़ेगी धुंध–कोहरा, दिन चढ़ते ही साफ होगा मौसम; प्रदेश में मौसम तंत्र कमजोर, पर ठंड का असर तेज होने को तैयार (फोटो सोर्स : Mausam Vibhag Whatsapp Group)

Cold Winds Return: उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से बढ़े तापमान ने जहां राहत दी, वहीं अब मौसम एक बार फिर करवट बदलने जा रहा है। पछुआ और उत्तर-पश्चिमी हवाओं का प्रवाह फिर से सक्रिय होने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले सप्ताह में प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक कमी हो सकती है। इससे सर्दी एक बार फिर अपने चरम की ओर लौटेगी और सुबह-शाम की ठिठुरन बढ़ जाएगी।


प्रदेश में इस समय कोई सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ या स्थानीय मौसम तंत्र प्रभावी नहीं है। यही कारण है कि पिछले सप्ताह हवा की दिशा और गति बदलने से तापमान में मामूली उछाल दिखाई दिया था। लेकिन अब हिमालयी क्षेत्रों से आने वाली अत्यंत ठंडी व शुष्क पछुआ हवाएं एक बार फिर मैदानी इलाकों की ओर बढ़ने लगी हैं। जैसे-जैसे हवा की गति बढ़ेगी, तापमान लगातार नीचे जाता जाएगा और सर्दी का असर अधिक स्पष्ट महसूस होने लगेगा।

हवा का रुख बदलते ही लौटेगी कंपकंपी वाली ठंड

मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के अनुसार, उत्तर भारत में ठंड बढ़ने का सबसे बड़ा कारण हिमालय क्षेत्रों की ओर से आने वाली पछुआ हवाएं होती हैं। ये हवाएं बर्फ से ढके इलाकों में बने ठंडे दबाव क्षेत्र से निकलकर मैदानी इलाकों में पहुंचती हैं। जब ये हवा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तो.... 

  • रात का तापमान तेजी से गिरता है
  • सुबह के समय धुंध और कोहरा बनता है
  • दिन में हवा की ठंडक बढ़ जाती है
  • नमी कम होने से हवा शुष्क होती जाती है

पिछले दिनों हवा का प्रवाह दक्षिण-पूर्व और पूर्वी दिशाओं से हो रहा था, जो अपेक्षाकृत गर्म हवाएं होती हैं। इसलिए अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। अब हवा का रुख पूर्णतः बदलने से प्रदेश में सर्दी का असर बढ़ना निश्चित है।

  • अगले सप्ताह बढ़ेगी ठिठुरन, 2–4°C तक गिर सकता है तापमान
  • न्यूनतम तापमान में 2°C से 4°C की गिरावट
  • अधिकतम तापमान में 1°C–3°C की कमी
  • सुबह 7 बजे से 10 बजे तक धुंध-कोहरा
  • रातें अधिक ठंडी और दिन की हवा शुष्क

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तापमान की गिरावट अधिक स्पष्ट होगी। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर और मेरठ मंडलों में सुबह की ठंड अधिक प्रभावित करेगी।

धुंध-कोहरे की वापसी, पर दिन चढ़ते साफ हो जाएगा मौसम

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, हवा की नमी सीमित होगी, इसलिए घना कोहरा फिलहाल नहीं पड़ेगा। लेकिन

  • हल्का से मध्यम कोहरा
  • खासकर नदियों के किनारे वाले जिलों में
  • कृषि क्षेत्रों और खुले मैदानों में अधिक
  • सुबह दृश्यता 200–500 मीटर तक रह सकती है

हालांकि सूर्य निकलने के 2–3 घंटे बाद कोहरा जल्दी खत्म हो जाएगा और मौसम साफ हो जाएगा। यह उत्तर-पश्चिमी हवाओं की शुष्क प्रकृति के कारण होगा।

क्यों बदल रहा है मौसम

मौसम परिवर्तन के प्रमुख कारण

  • 1.पश्चिमी हिमालय में तापमान गिरनालगातार बर्फबारी और अत्यधिक ठंड के कारण वहां ठंडे दबाव क्षेत्र बन रहे हैं।
  • 2.पछुआ हवाओं का पुनः सक्रिय होनासर्द हवाओं के लौटने से उत्तर भारत में ठंड बढ़ने लगती है।
  • 3.स्थानीय मौसम तंत्र का न होनाकोई पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय नहीं है, इसलिए बारिश या बादल नहीं-सीधे ठंड का प्रभाव।
  • 4.हवा की नमी में कमीशुष्क हवा अधिक तेजी से ठंडक लाती है।

मौसम का असर: किसानों, विद्यार्थियों और आमजन पर प्रभाव

  • तापमान में होने वाली गिरावट का सीधा असर प्रदेश के कई वर्गों पर होगा।
  • किसान
  • आलू, गेहूं और सरसों पर ओस की मात्रा बढ़ेगी
  • सिंचाई का समय बदलने की जरूरत
  • सुबह की दफ fog फसल पर हल्का प्रभाव डाल सकता है
  • विद्यालय
  • सुबह की ठंड के कारण स्कूलों के समय में परिवर्तन की संभावना
  • छोटे बच्चों के लिए अधिक सर्दी का खतरा

आमजन

  • सुबह-शाम बाहर निकलने में परेशानी
  • बुजुर्गों और हृदय रोगियों को विशेष सावधानी
  • शुष्क हवा से त्वचा रोगों की संभावना बढ़ेगी

मौसम विभाग की चेतावनी: सावधानियां जरूरी

  • मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को निम्न सावधानियाँ अपनाने की सलाह दी है कि 
  • सुबह व शाम गर्म कपड़े अवश्य पहनें
  • बुजुर्ग और बच्चे ठंड से बचाव के लिए अतिरिक्त सावधानी रखें
  • वाहन चलाते समय धीमी गति बनाएं, ताकि धुंध में दुर्घटना से बचा जा सके
  • सुबह खुले में व्यायाम करने से पहले हल्की वार्म-अप करें
  • पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं ताकि शुष्क हवा का असर कम हो

क्या आगे और बढ़ेगी ठंड

अभी जो मौसम बदलाव शुरू हो रहा है, वह केवल शुरुआती संकेत है। दिसंबर के दूसरे सप्ताह से उत्तर भारत में शीतलहर की स्थितियां बन सकती हैं। यदि हिमालय में बर्फबारी बढ़ी, तो मैदानी इलाके में सर्दी और तेज हो जाएगी।

संभावित अनुमान

  • न्यूनतम तापमान 8°C से 6°C तक आ सकता है
  • कुछ जिलों में शीतलहर की स्थिति भी बन सकती है
  • दिसंबर के अंत तक रातें बेहद ठंडी होंगी

ये भी पढ़ें

UP में 41,424 होमगार्ड पदों पर भर्ती: सबसे अधिक पद कानपुर में, महिलाओं को 20% आरक्षण; 17 दिसंबर तक करें आवेदन
लखनऊ
UP Home Guard Notification (फोटो सोर्स : Police Whatsapp News Group )

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#WeatherNews

cm yogi

up weather

UP Weather Forecast

weather alert

Weather Alert in UP

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather news

weather report

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

21 Nov 2025 08:36 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / पछुआ हवाओं की दस्तक से ठिठुरेगा पूरा प्रदेश, तापमान गिरेगा और सुबह का घना कोहरा बढ़ाएगा परेशानियां

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मौसम समाचार

भीड़ के बीच अपमान, मरीन इंजीनियर की पत्नी पर चोरी का आरोप, कपड़े उतरवाकर पिटवाया; दुकानदार सहित तीन पर FIR

marine engineer wife assault steel shop theft accusation lucknow
लखनऊ

UPPSC की बड़ी भर्ती: कई वरिष्ठ पदों पर सीधी नियुक्ति, PCS-2026 में शिक्षा विभाग के 300+ पद शामिल होने की संभावना

UPPSC ने वरिष्ठ पदों पर सीधी भर्ती शुरू की, आवेदन 21 नवंबर से—OTR अनिवार्य किया गया (फोटो सोर्स : Patrika)
लखनऊ

नशीली कोल्ड ड्रिंक देकर पत्नी को दोस्तों संग परोसा, विरोध पर पीटा,लखनऊ की बेटी पर दरिंदगी की हदें पार

Wazirganj Police Case (फोटो सोर्स : Police Whatsapp News Group )
लखनऊ

Accident: सफाई गाड़ी से कुचले मासूम की चीखें गूंजी, मां रोई-बोली बचाओ मेरा बच्चा, FIR दर्ज

ड्रेसिंग रूम में तड़पते चार वर्षीय हसनैन की हालत नाजुक; परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया (फोटो सोर्स : Police Whatsapp News Group )
लखनऊ

Transfer: तबादलों की आहट से अधिकारी परेशान, बच्चों की पढ़ाई और परिवारिक बदलाव को लेकर बढ़ी बेचैनी

शैक्षिक सत्र के बीच तबादलों की सुगबुगाहट से अधिकारियों में हड़कंप     (फोटो सोर्स : Tax Departmen Whatsapp Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.