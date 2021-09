मुख्तार के भाई के बाद बेटे अब्बास अंसारी के भी सपा ज्वाइन करने के कयास तेज

UP Vidhansabha Chunav 2022 Mukhtar Ansari son Abbas Likely to join SP - पूर्वी यूपी के बाहुबली बसपा विधायक मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के बड़े भाई सिबगतुल्लाह ने समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) ज्वाइन कर ली है। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) भी सपा में एंट्री ले सकते हैं।