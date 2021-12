उत्तर प्रदेश के मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। आगामी दिनों में ठंड में बढ़ोत्तरी देखी जाएगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि दिसंबर के पहले हफ्ते में प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। मौसम का ये बदलाव दो और तीन दिसंबर को पूर्वी यूपी से लेकर पश्चिमी यूपी तक देखने को मिल सकता है।

UP Weather Rain Alert First Three Days of December to be Severe Cold