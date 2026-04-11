UP Weather : अगले 7 दिन सूखा रहेगा मौसम, बढ़ेगा तापमान, धूल भरी हवाओं की चेतावनी

मौसम रहेगा शुष्क, बढ़ेगी गर्मी: अगले सात दिनों तक बारिश के आसार नहीं, तेज हवाएं बढ़ाएंगी परेशानी (फोटो सोर्स : Meteorological Department )
UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में मौसम के मिजाज में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में फिलहाल शुष्क (ड्राई) मौसम का दौर जारी रहेगा और अगले सात दिनों तक बारिश की संभावना बेहद कम है। आसमान साफ रहने और तेज धूप निकलने से तापमान में लगातार बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिससे गर्मी धीरे-धीरे अपना असर दिखाने लगेगी।
मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक, वर्तमान में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव उत्तर प्रदेश पर नहीं पड़ रहा है। यह पश्चिमी विक्षोभ पहले उत्तरी पाकिस्तान और उससे सटे जम्मू-कश्मीर के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण के रूप में सक्रिय था, लेकिन अब यह समुद्र तल से लगभग तीन किलोमीटर ऊपर जम्मू क्षेत्र और उसके आसपास सिमट गया है। इसके कारण प्रदेश के मौसम पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं देखा जा रहा है।
पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों,पूर्वी और पश्चिमी में मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहा। कहीं भी वर्षा दर्ज नहीं की गई। आसमान साफ रहने और दिनभर तेज धूप खिलने से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में वृद्धि का सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि, हाल ही में हुई बारिश के कारण वातावरण में अभी भी कुछ नमी बनी हुई है, जिससे गर्मी का असर फिलहाल थोड़ा नियंत्रित है।
मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि आने वाले सात दिनों तक प्रदेश में बारिश की कोई संभावना नहीं है। इस दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा और दिन में तेज धूप लोगों को परेशान कर सकती है। इसके साथ ही पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धूल भरी हवाएं चलने की संभावना जताई गई है।
धूल भरी हवाओं के चलते लोगों को सांस संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, खासकर बुजुर्गों और बच्चों के लिए यह स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है। ऐसे में विशेषज्ञों ने लोगों को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी है।
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, 15 अप्रैल को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जो हिमालयी क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। इसके प्रभाव से उत्तर प्रदेश में हल्के बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है, हालांकि बारिश की संभावना अभी भी कम बनी हुई है। यह बदलाव केवल आंशिक राहत दे सकता है, लेकिन गर्मी के असर में कोई बड़ी कमी नहीं आएगी।
राजधानी लखनऊ में शुक्रवार को दिनभर तेज धूप खिली, लेकिन हाल के दिनों में हुई बारिश के कारण वातावरण में नमी बनी रहने से गर्मी ज्यादा नहीं बढ़ी। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री कम रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3 डिग्री कम था।
शनिवार को सुबह से ही आसमान साफ रहा और दिन में तेज धूप निकलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार, अधिकतम तापमान में करीब 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे यह 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान भी बढ़कर 19 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना है।
प्रदेश में तापमान के आंकड़ों पर नजर डालें तो शुक्रवार को उरई जिला सबसे गर्म रहा, जहां अधिकतम तापमान 36.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य स्तर पर है। दूसरी ओर, बिजनौर जिले में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री कम है। यह अंतर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में मौसम की विविधता को दर्शाता है।
मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह के अनुसार, आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों में तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। आसमान साफ रहने और धूप तेज होने के कारण दिन के समय गर्मी का असर अधिक महसूस होगा, जबकि रात में भी तापमान में धीरे-धीरे वृद्धि दर्ज की जाएगी।
बढ़ती गर्मी और धूल भरी हवाओं को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। दिन के समय धूप में बाहर निकलने से बचें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और हल्के कपड़े पहनें। धूल से बचने के लिए मास्क या कपड़े का उपयोग करना भी फायदेमंद हो सकता है।
शुष्क मौसम और तापमान में बढ़ोतरी का असर खेती पर भी पड़ सकता है। किसानों को अपनी फसलों की सिंचाई पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। वहीं, शहरों में भी गर्मी बढ़ने के साथ बिजली की मांग में इजाफा होने की संभावना है।
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