UP Weather : अगले 7 दिन सूखा रहेगा मौसम, बढ़ेगा तापमान, धूल भरी हवाओं की चेतावनी

पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों,पूर्वी और पश्चिमी में मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहा। कहीं भी वर्षा दर्ज नहीं की गई। आसमान साफ रहने और दिनभर तेज धूप खिलने से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में वृद्धि का सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि, हाल ही में हुई बारिश के कारण वातावरण में अभी भी कुछ नमी बनी हुई है, जिससे गर्मी का असर फिलहाल थोड़ा नियंत्रित है।