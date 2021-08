UP Weather updates. आइएमडी (IMD) ने शुक्रवार व शनिवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों के अनुमान जताया है कि यहां गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है।

लखनऊ. UP Weather updates. दो दिन की भीषण गर्मी (Hot summer) से लोगों को शुक्रवार को निजात मिला। सुबह से लखनऊ का मौसम (UP Weather) सुहावना रहा। दस बजे के बाद तेज बारिश (Heavy Rain) का झोंका आया उसके बाद लगातार हल्की से तेज बारिश (Moderate to heavy Rain) का सिलसिला जारी रहा। मौसम विभाग ने आठ अगस्त तक कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। आइएमडी (IMD) ने शुक्रवार व शनिवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों के अनुमान जताया है कि यहां गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है।

दो दिनों से खूब थी गर्मी-

पश्चिम व पूर्वी यूपी में जहां लगातार बीते कई दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है, वहीं मध्य यूपी में लखनऊ समेत कई जिलों में रुक-रुक कर ही हल्की बारिश हो रही है। बीते दो दिनों से तो लखनऊ में आसमान साफ था। धूप जोरदार थी, जिससे उमस भरी गर्मी ने लोगों को खूब सताया, लेकिन शुक्रवार को मानसून मेहरबान हुआ।

अगले तीन दिन मिलेगी राहत-

सुल्तानपुर में आचार्य नरेन्द्रदेव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ अमरनाथ मिश्र के अनुसार सात और आठ अगस्‍त को भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि दोनों दिन अवध एवं प्रदेश के कई जिलों के विभिन्न इलाकों में कहीं भारी तो कहीं बहुत भारी बारिश हो सकती है। छह अगस्त को पश्चिमी यूपी के कुछेक जगहों पर भारी वर्षा होने का अनुमान जताया है। उन्होंने कहा कि 6 अगस्त को अवध के जिलों में कहीं कहीं हल्की वर्षा होगी।