Jewar Airport: उत्तर प्रदेश के युवा बनेंगे ‘रेडी टू वर्क’, जेवर एयरपोर्ट और फिल्म सिटी में खुलेंगे लाखों रोजगार के रास्ते

UP Youth to Get Skill Training for Jewar Airport and Film City Project: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश में रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में नई क्रांति की शुरुआत हुई है। जेवर एयरपोर्ट और फिल्म सिटी जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए युवाओं को ‘रेडी टू वर्क’ बनाने हेतु विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कर दिए गए हैं, जिससे लाखों को लाभ मिलेगा।