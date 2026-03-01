अभी नहीं मिलेगा यूपी को स्थायी DGP, यूपीएससी ने प्रस्ताव ठुकराया, कहा- दोबारा भेजे

यूपीएससी द्वारा प्रस्ताव लौटाए जाने के बाद अब गृह विभाग को नए सिरे से डेटा तैयार करना होगा। जानकारों का मानना है कि इस प्रक्रिया में कुछ हफ्तों का समय लग सकता है। संभावना यह भी जताई जा रही है कि सरकार जून 2026 तक का इंतजार कर सकती है, जब कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के रिटायरमेंट के बाद मौजूदा कार्यवाहक डीजीपी राजीव कृष्ण का नाम वरीयता सूची में और ऊपर आ जाएगा।