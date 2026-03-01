यूपी में TET परीक्षा की डेट जारी, 27 मार्च से भरे जाएंगे फॉर्म, जानिए पूरा शेड्यूल

परीक्षा पैटर्न की बात करें तो यह पूरी तरह वस्तुनिष्ठ (ऑब्जेक्टिव) होगी। कुल 150 मिनट की अवधि में आयोजित की जाएगी। जरूरत पड़ने पर परीक्षा एक से अधिक शिफ्ट में भी कराई जा सकती है। पास होने के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 150 में से कम से कम 90 अंक (60 प्रतिशत) लाना जरूरी होगा। वहीं, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 82 अंक (55 प्रतिशत) तय किए गए हैं। परीक्षा के परिणाम और अंक आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। आयोग ने यह भी कहा है कि अभ्यर्थी आवेदन से पहले अपनी पात्रता और अन्य जरूरी शर्तों की पूरी जानकारी अवश्य जांच लें। ताकि आगे किसी प्रकार की परेशानी न हो।