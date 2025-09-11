Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लखनऊ

भाजपा बौखलाहट में है और अनाप-शनाप बयान दे रही है: कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय

UP Politics: कांग्रेस अध्यक्ष अजय ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा बौखलाहट में है और अनाप-शनाप बयान दे रही है।

लखनऊ

Harshul Mehra

Sep 11, 2025

ajay rai PC: IANS
PC: IANS

UP Politics: उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को लखनऊ में पुलिस द्वारा हाउस अरेस्ट कर लिया गया। यह कार्रवाई तब हुई जब कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई थी।

वोट चोरी के मुद्दे पर विरोध

कांग्रेस का दावा है कि यह विरोध कथित वोट चोरी के मुद्दे पर था, जिसे लेकर पार्टी केंद्र और राज्य सरकार पर लगातार हमलावर रही है। अजय राय ने कहा, '' जो लड़ाई हमारे नेता राहुल गांधी ने शुरू की, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। पुलिस भेजकर हमें रोकना, कार्यकर्ताओं की आवाज दबाना, यह ठीक नहीं है।''

ये भी पढ़ें

BHU से पढ़ीं सुशीला कार्की का नेपाल का PM बनना लगभग तय! पति ने किया था प्लेन हाईजैक; इमरजेंसी के दौरान हुए गिरफ्तार
वाराणसी
about sushila karki husband durga prasad subedi

कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की आवाज दबाने की कोशिश

उन्होंने कहा कि पुलिस कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हर पार्टी कार्यकर्ता इसका जवाब देगा। अजय राय ने कहा कि अगर उनका इरादा व्यक्तिगत रूप से PM मोदी का विरोध करना होता, तो वे वाराणसी में होते, ना कि लखनऊ में होते।

इसके अलावा, वाराणसी और आसपास के इलाकों में लगभग 200 कांग्रेसी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी हाउस अरेस्ट किया गया, ताकि उनके विरोध को रोका जा सके। यूपी कांग्रेस चीफ ने कहा, ''मेरा कार्यक्रम मछलीशहर में था। मैंने कार्यकर्ताओं से कहा था कि वोट चोरी का मुद्दा उठाया जाए। हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम उनका विरोध करें।'' अजय राय ने मॉरीशस के प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे पर कहा कि मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। काशी की पवित्र भूमि पर उनका स्वागत है।

बौखलाहट में भाजपा: अजय राय

भाजपा की ओर से राहुल गांधी पर दिए बयान पर उन्होंने कहा कि भाजपा बौखलाहट में है और अनाप-शनाप बयान दे रही है। उन्होंने कहा कि गांव-गांव में वोटर अधिकार यात्रा की गूंज सुनाई पड़ रही है, कांग्रेस इस अभियान को जन-जन तक ले जाएगी।

ये भी पढ़ें

UP Home Guard Salary: 8वां वेतन लागू होते ही होमगार्ड के हो जाएंगे बल्ले-बल्ले! अभी सिर्फ इतनी है सैलरी
लखनऊ
UP Home Guard Salary

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

11 Sept 2025 05:42 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / भाजपा बौखलाहट में है और अनाप-शनाप बयान दे रही है: कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.