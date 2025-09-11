भाजपा बौखलाहट में है और अनाप-शनाप बयान दे रही है: कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय

इसके अलावा, वाराणसी और आसपास के इलाकों में लगभग 200 कांग्रेसी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी हाउस अरेस्ट किया गया, ताकि उनके विरोध को रोका जा सके। यूपी कांग्रेस चीफ ने कहा, ''मेरा कार्यक्रम मछलीशहर में था। मैंने कार्यकर्ताओं से कहा था कि वोट चोरी का मुद्दा उठाया जाए। हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम उनका विरोध करें।'' अजय राय ने मॉरीशस के प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे पर कहा कि मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। काशी की पवित्र भूमि पर उनका स्वागत है।