उत्तर प्रदेश की तीन हस्तियों को मिला पद्म सम्मान, उत्तराखंड के पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी को पद्म विभूषण

यूपी की तीन हस्तियों को पद्म सम्मान, PC- Patrika
लखनऊ : गणतंत्र दिवस 2026 से एक दिन पहले केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कारों की सूची जारी कर दी है। इनमें उत्तर प्रदेश की तीन प्रमुख हस्तियां भी शामिल हैं, जबकि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी को देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा गया है।
सभी चयनित हस्तियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में आयोजित विशेष समारोह में पद्म सम्मान प्रदान करेंगी। पद्म पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और उल्लेखनीय योगदान देने वालों को दिया जाता है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उत्तर प्रदेश से चयनित तीनों हस्तियों ने अपने-अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर देश और समाज को नई दिशा दी है।
चिरंजी लाल यादव (Chiranjee Lal Yadav) को कला और शिल्प के क्षेत्र में पद्म सम्मान दिया जाएगा। उन्होंने विशेष रूप से धातु और बर्तन नक्काशी जैसे पारंपरिक हस्तशिल्प को संरक्षित और जीवित रखने में अहम भूमिका निभाई है।
रघुपत सिंह (Raghupat Singh) को कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए चुना गया है। उन्होंने बीज संरक्षण, पौध विविधता और कृषि नवाचार जैसे विषयों पर महत्वपूर्ण कार्य किया है।
डॉ. श्याम सुंदर (Dr. Shyam Sundar) को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्म सम्मान मिलेगा। स्वास्थ्य सेवा में उनके कार्य को विशेष रूप से सराहा गया है।
उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता भगत सिंह कोश्यारी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। उनका जन्म 17 जून 1942 को हुआ था। वे आरएसएस के वरिष्ठ नेता रहे हैं और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा उत्तराखंड के पहले प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं।
भगत सिंह कोश्यारी ने वर्ष 2001 से 2002 तक उत्तराखंड (तत्कालीन उत्तरांचल) के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। इसके बाद वे 2002 से 2007 तक उत्तराखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे। वे अविभाजित उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) भी रह चुके हैं।
इसके अलावा उन्होंने 2008 से 2014 तक उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद के रूप में देश की संसद में सेवाएं दीं। वर्तमान में वे नैनीताल-उधमसिंह नगर लोकसभा क्षेत्र से 16वीं लोकसभा के सांसद हैं। उन्हें राज्य विधानसभा और संसद के दोनों सदनों में निर्वाचित होने का गौरव भी प्राप्त है।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग