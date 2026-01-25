उत्तर प्रदेश की तीन हस्तियों को मिला पद्म सम्मान, उत्तराखंड के पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी को पद्म विभूषण

लखनऊ : गणतंत्र दिवस 2026 से एक दिन पहले केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कारों की सूची जारी कर दी है। इनमें उत्तर प्रदेश की तीन प्रमुख हस्तियां भी शामिल हैं, जबकि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी को देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा गया है।