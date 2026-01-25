मणिकर्णिका घाट पर जाने को अड़ा सपा का प्रतिनिधिमंडल, सांसद वीरेंद्र सिंह की पुलिस से नोकझोंक

इसी बीच सपा सांसद वीरेंद्र सिंह और पुलिस अधिकारियों के बीच तीखी बहस हो गई। नाराज सांसद सड़क पर धरने पर बैठ गए। मौके पर एडीएम सिटी पहुंचे और धरना समाप्त कराने की अपील की, लेकिन सांसद ने प्रशासन पर भरोसा न होने की बात कहते हुए शर्त रखी कि पहले नजरबंद किए गए सभी नेताओं को रिहा किया जाए, तभी ज्ञापन सौंपकर धरना खत्म किया जाएगा।