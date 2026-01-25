25 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

मणिकर्णिका घाट पर जाने को अड़ा सपा का प्रतिनिधिमंडल, सांसद वीरेंद्र सिंह की पुलिस से नोकझोंक

Manikarnika Ghat controversy : अहिल्याबाई होल्कर की मूर्ति खंडित किए जाने को लेकर सपा का प्रतिनिधिमंडल मणिकर्णिका घाट पर जाने को अड़ा है। इस दौरान सपा सांसद और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई।

2 min read
Google source verification

वाराणसी

image

Avaneesh Kumar Mishra

Jan 25, 2026

मणिकर्णिका घाट जाने को लेकर पुलिस और सपा सांसद के बीच हुई तीखी नोकझोंक, PC- X(Video grab)

वाराणसी : राजमाता अहिल्याबाई होल्कर की मूर्ति खंडित किए जाने की घटना को लेकर समाजवादी पार्टी का 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मणिकर्णिका घाट जाने पर अड़ा हुआ है। हालांकि, प्रतिनिधिमंडल के रवाना होने से पहले ही पुलिस प्रशासन ने सपा के पदाधिकारियों और नेताओं को नजरबंद कर दिया, जिससे राजनीतिक तनाव और बढ़ गया।

नजरबंदी के बावजूद सपा नेताओं ने मणिकर्णिका घाट पहुंचने की कोशिश की। इस दौरान कई स्थानों पर पुलिस और सपाइयों के बीच नोकझोंक और धक्का-मुक्की की स्थिति बनी। हालात को देखते हुए पुलिस ने सर्किट हाउस और सपा सांसद वीरेंद्र सिंह के आवास पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया।

सांसद वीरेंद्र सिंह धरने पर बैठे

इसी बीच सपा सांसद वीरेंद्र सिंह और पुलिस अधिकारियों के बीच तीखी बहस हो गई। नाराज सांसद सड़क पर धरने पर बैठ गए। मौके पर एडीएम सिटी पहुंचे और धरना समाप्त कराने की अपील की, लेकिन सांसद ने प्रशासन पर भरोसा न होने की बात कहते हुए शर्त रखी कि पहले नजरबंद किए गए सभी नेताओं को रिहा किया जाए, तभी ज्ञापन सौंपकर धरना खत्म किया जाएगा।

सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा, 'जिन लोगों को पकड़ा गया है, उन्हें पहले छोड़ा जाए। सभी प्रतिनिधियों ने एक पत्र पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। हम लोकतांत्रिक लोग हैं, सरकार अगर हमें रोकेगी तो हम शांतिपूर्वक विरोध करेंगे।'

लहुराबीर चौराहे पर भी बढ़ा तनाव

लहुराबीर चौराहे पर भी सपाइयों और पुलिस के बीच जमकर नोकझोंक हुई। एडीसीपी सरवण टी ने भीड़ को रोकने की कोशिश की, लेकिन धक्का-मुक्की की स्थिति बन गई। इसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए कुछ नेताओं को जबरन हिरासत में ले लिया।

सपा नेता लालू यादव ने पुलिस से कहा, 'आप अपने कप्तान का आदेश मानते हैं, हम भी अपने कप्तान का आदेश मानेंगे। हमें मणिकर्णिका घाट जाना है।' पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की चेतावनी दिए जाने के बाद उन्हें धक्का देकर घर के अंदर कर दिया गया।

7 लोगों की अनुमति ज्यादा लोग जा रहे

एडीसीपी नीतू ने बताया कि, 'पहले केवल 7 लोगों को मणिकर्णिका घाट जाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन सपा नेताओं द्वारा लहुराबीर चौराहे पर अधिक संख्या में लोगों को बुला लिया गया, जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की आशंका थी। ऊपर से अनुमति मिलने पर प्रतिनिधिमंडल को भेजा जाएगा।'

सपा प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि वे मणिकर्णिका घाट पर जाकर राजमाता अहिल्याबाई की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किए जाने की घटना की सच्चाई जानना चाहते हैं और प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं।

ये भी पढ़ें

कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी का बड़ा बयान, बोले- ‘मुझे सम्मान नहीं चाहिए, काम चाहिए’
लखनऊ
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

25 Jan 2026 01:43 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / मणिकर्णिका घाट पर जाने को अड़ा सपा का प्रतिनिधिमंडल, सांसद वीरेंद्र सिंह की पुलिस से नोकझोंक

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

स्टेट बैंक का क्लर्क लड़कियों के साथ धराया…वाराणसी पुलिस ने सेक्स रैकेट का किया भंडाफोड़, चार लड़कियां गिरफ्तार

Up news, Varanasi
वाराणसी

कोडीन कफ सिरप तस्करी पर शिकंजा: मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल के पिता की संपत्ति कुर्क, वाराणसी में पुलिस का एक्शन

sonbhadra codeine syrup network action varanasi
वाराणसी

वाराणसी एयरपोर्ट पर जिंदा कारतूस मिलने से हड़कंप, पुलिस से लेकर IB तक कर रही है यात्री से पूछताछ

Up news, varansi
वाराणसी

Kashi Vishwanath Temple: भक्तों की सुविधा के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर की नई पहल, शुरू हुआ एआई आधारित चैटबॉट

फोटो सोर्स ऑफिसल काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट
वाराणसी

लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को एक और नोटिस: बनारस पुलिस ने एक मामले में भेजा

लंका पुलिस से नोटिस लेते नेहा सिंह राठौर, फोटो सोर्स- नेहा सिंह राठौर
वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.