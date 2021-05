एक जून से UP unlock: 55 जिलों को छूट, 20 जिलों में जारी रहेगी पाबंदी, 20 बिंदुओं में जानें सरकार की गाइडलाइन्स

UP unlock from 1 June guidelines. उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जून से चरणबद्ध तरीके से सूबे को अनलॉक (UP unlock) करने का ऐलान कर दिया है। जानें क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद।