बिना स्लॉट बुक किए लगाई जाएगी वैक्सीन, जुलाई से गांव वालों को मिलेगी बड़ी सहूलियत

Vaccination will be done in Villages from July without slot booking- जुलाई से ग्रामीण लोगों को वैक्सीनेशन (Vaccination) के मामले में बड़ी सहूलियत मिलेगी। अगले माह से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बिना स्लॉट बुक कराए टीका लगाया जाएगा।