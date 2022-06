यूपी में नींबू ही नहीं सभी सब्जियां हुईं इतनी सस्ती, अब आसानी से गलेगी दाल, ये रहीं नई कीमतें

Pulses and Vegitables Price: फसलों की आवक और गर्मियों के चलते दालों और सब्जियों की कीमतों में भारी गिरावट आई है। सब्जियां आधी दामों में सस्ती हो गई हैं।

उत्तर प्रदेश में गर्मियों और नई फसल की आवक के चलते दालों और सब्जियों की कीमतों में भारी गिरावट आई है। जहां एक तरफ लोग सब्जियों की महंगाई से परेशान हैं तो वहीं, दूसरी तरफ सब्जियों और दालों की कीमतों में आई गिरावट से राहत मिली है। सभी दालों की कीमतों में गिरावट आना शुरू हो गई है। दालों में तकरीबन पांच से दस रुपये किलो का अंतर आया है। कारोबारियों का कहना है कि आयात खुलने का असर भी दलहन मंडी पर पड़ा है। दाल की करीब-करीब सभी कैटेगरी में कमी आई है। सौ के पार चल रही अरहर की दाल अब घटकर 90 से 95 रुपये प्रति किलो हो गई है।

Vegetables and pulses Price Down in UP Check Rate list