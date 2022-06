कानपुर में फूलों से बनाई लेदर, प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप देखकर बोली बड़ी बात

Ground Breaking Ceremony 3.0: लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3.0 में शहर के तीन स्टार्टअप ने प्रतिभा दिखाई। एक-एक स्टार्टअप के बारे में पीएम संग सीएम व रक्षा मंत्री ने विस्तृत जानकारी ली। इसमें फूलों से बनीं लेदर देख सब चौंक गए।

Updated: June 04, 2022 10:30:31 am

यह लेदर शाकाहारी है। इसे मंदिर में चढ़े हुए फूलों से बनाया गया है। इसका नाम फ्लेदर है। कानपुर के स्टार्टअप फूल के लीड डेवलपर आयुष अग्निहोत्री की बात सुनते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौंक गए। उन्होंने कहा कि वाकई इसे पूरी तरह फूलों से बनाया गया है। हां का जवाब सुनते ही पीएम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहा कि इससे तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में चलने के लिए चप्पल बनाई जा सकती है। साथ चल रहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह फ्लेदर क्या बुलेटप्रूफ भी है। इस पर आयुष ने कहा कि अभी इस पर विचार नहीं हुआ लेकिन काम जरूर करेंगे।

Leather Made by Flower in Kanpur PM Modi and CM Yogi Appreciated GBC