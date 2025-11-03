Vigyan Path: विज्ञान पथ बनेगा प्रगति का मार्ग, लखनऊ से जुड़ेंगे छह जिले, नई रोशनी में नहाएगा विकास

योगी सरकार ने अब तक प्रदेश में कई इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को गति दी है, जिनमें एक्सप्रेस-वे, रिंग रोड, स्मार्ट सिटी मिशन और मेट्रो परियोजनाएं शामिल हैं। इसी क्रम में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के विज़न “जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान” को मूर्त रूप दिया जाए। शहीद पथ (जवानों को समर्पित) और किसान पथ (अन्नदाताओं को समर्पित) के बाद अब ‘विज्ञान पथ’ राजधानी के विकास का तीसरा आयाम बनेगा जो विज्ञान, तकनीक और प्रगति का प्रतीक होगा। इस परियोजना के माध्यम से सरकार का लक्ष्य वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य में योगदान देना है। प्रदेश के औद्योगिक, शैक्षणिक और तकनीकी ढांचे को इस सड़क के इर्द-गिर्द विकसित करने की योजना है।