Hardoi Tragedy: माँ की गोद सूनी, पिता की आँखों में आंसू – सड़क हादसे में भाजपा नेता का बेटा और उसका दोस्त हमेशा के लिए खो गए

Hardoi News Today (फोटो सोर्स : AI)
Hardoi Accident News: सवायजपुर मार्ग पर शुक्रवार की देर रात हुए एक दर्दनाक हादसे में भाजपा नेता के पुत्र और उसके दोस्त की मौत हो गई। घटना इतनी भीषण थी कि दोनों युवक सड़क पर गिरते ही गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने एक को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे ने लखनऊ ले जाते समय दम तोड़ दिया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार, यह हादसा हरदोई-सवायजपुर मार्ग पर बिसकुला और समुदा गांव के बीच हुआ। बाइक सवार दो दोस्त देर रात शहर की ओर जा रहे थे, तभी पीछे से आ रहे अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सड़क किनारे जा गिरी और दोनों युवक सिर के बल सड़क पर गिर पड़े।
मृतकों में एक युवक भाजपा नेता का पुत्र बताया जा रहा है। मृतक अभय सिंह (18), साधन सहकारी समिति सैतियापुर के अध्यक्ष और भाजपा शक्ति केंद्र संयोजक अभिराम सिंह का बेटा था। दूसरा युवक मोहल्ला सुभाष नगर निवासी मोहित सक्सेना (20) था, जो सैतियापुर में शराब के ठेके के पास कैंटीन चलाता था।
पुलिस और परिजनों के अनुसार, दोनों युवक ने हेलमेट नहीं पहना था। हादसे के बाद दोनों के सिर में गहरी चोटें आईं। रक्तस्राव इतना अधिक था कि मौके पर ही हालत नाजुक हो गई। राहगीरों ने एम्बुलेंस को सूचना दी और घायलों को हरदोई मेडिकल कॉलेज भेजा गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने अभय को मृत घोषित कर दिया। जबकि मोहित की हालत गंभीर थी, जिसे लखनऊ रेफर किया गया। परिवारजन उसे लेकर लखनऊ जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया।
हादसे की खबर मिलते ही दोनों घरों में कोहराम मच गया। अभय के पिता अभिराम सिंह को जब सूचना मिली तो वे बदहवास होकर अस्पताल पहुंचे। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था। गांव में मातम का माहौल छा गया। वहीं मोहित सक्सेना के घर भी परिजनों में चीख-पुकार मच गई। पड़ोसी और रिश्तेदार दोनों परिवारों के घर पहुंचे और ढांढस बंधाया।
अभय सिंह के भाजपा नेता पिता होने के कारण यह खबर राजनीतिक गलियारों में भी फैल गई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। कई स्थानीय नेताओं ने कहा कि सड़कों पर लगातार बढ़ते हादसों पर सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए।
घटना की जानकारी मिलते ही शहर कोतवाल संजय त्यागी और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाए। सड़क पर कुछ वाहन के टूटे शीशे और नंबर प्लेट के टुकड़े मिले हैं, जिनके आधार पर वाहन की पहचान की जा रही है। शहर कोतवाल ने बताया, “परिजनों से तहरीर लेकर रिपोर्ट दर्ज की जा रही है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। जल्द ही टक्कर मारने वाले वाहन और उसके चालक का पता लगा लिया जाएगा।
शनिवार को दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हादसे की परिस्थितियाँ और साफ होंगी। शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि वाहन की रफ्तार बहुत अधिक थी और टक्कर के बाद चालक बिना रुके मौके से फरार हो गया।
इस हादसे ने एक बार फिर से सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिना हेलमेट, तेज रफ्तार और अंधेरे में वाहन चलाने जैसी लापरवाहियां जानलेवा साबित हो रही हैं। जिले में बीते एक महीने में सड़क हादसों में लगभग दर्जनभर लोगों की मौत हो चुकी है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि सवायजपुर मार्ग पर रात के समय भारी वाहनों की आवाजाही होती है, लेकिन सड़क पर स्ट्रीट लाइटें न होने के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है।
दोनों परिवारों ने प्रशासन से मांग की है कि दोषी वाहन चालक को जल्द पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। साथ ही सरकार से मुआवजा देने की भी अपील की गई है।
