Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हरदोई

Hardoi Tragedy: माँ की गोद सूनी, पिता की आँखों में आंसू – सड़क हादसे में भाजपा नेता का बेटा और उसका दोस्त हमेशा के लिए खो गए

Hardoi Accident: हरदोई में शुक्रवार देर रात हुए सड़क हादसे में भाजपा नेता के बेटे और उसके दोस्त की मौत हो गई। अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मारी, जिससे दोनों सिर के बल सड़क पर गिर पड़े। हेलमेट न पहनने के कारण उन्हें गंभीर चोटें आईं। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।

3 min read
Google source verification

हरदोई

image

Ritesh Singh

Nov 01, 2025

Hardoi News Today (फोटो सोर्स : AI)

Hardoi News Today (फोटो सोर्स : AI)

Hardoi Accident News: सवायजपुर मार्ग पर शुक्रवार की देर रात हुए एक दर्दनाक हादसे में भाजपा नेता के पुत्र और उसके दोस्त की मौत हो गई। घटना इतनी भीषण थी कि दोनों युवक सड़क पर गिरते ही गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने एक को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे ने लखनऊ ले जाते समय दम तोड़ दिया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश शुरू कर दी है।

भाजपा नेता का बेटा और उसका दोस्त थे सवार

जानकारी के अनुसार, यह हादसा हरदोई-सवायजपुर मार्ग पर बिसकुला और समुदा गांव के बीच हुआ। बाइक सवार दो दोस्त देर रात शहर की ओर जा रहे थे, तभी पीछे से आ रहे अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सड़क किनारे जा गिरी और दोनों युवक सिर के बल सड़क पर गिर पड़े।

मृतकों में एक युवक भाजपा नेता का पुत्र बताया जा रहा है। मृतक अभय सिंह (18), साधन सहकारी समिति सैतियापुर के अध्यक्ष और भाजपा शक्ति केंद्र संयोजक अभिराम सिंह का बेटा था। दूसरा युवक मोहल्ला सुभाष नगर निवासी मोहित सक्सेना (20) था, जो सैतियापुर में शराब के ठेके के पास कैंटीन चलाता था।

हेलमेट नहीं पहना था, सिर में लगी गंभीर चोटें

पुलिस और परिजनों के अनुसार, दोनों युवक ने हेलमेट नहीं पहना था। हादसे के बाद दोनों के सिर में गहरी चोटें आईं। रक्तस्राव इतना अधिक था कि मौके पर ही हालत नाजुक हो गई। राहगीरों ने एम्बुलेंस को सूचना दी और घायलों को हरदोई मेडिकल कॉलेज भेजा गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने अभय को मृत घोषित कर दिया। जबकि मोहित की हालत गंभीर थी, जिसे लखनऊ रेफर किया गया। परिवारजन उसे लेकर लखनऊ जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया।

दो परिवारों में मचा कोहराम

हादसे की खबर मिलते ही दोनों घरों में कोहराम मच गया। अभय के पिता अभिराम सिंह को जब सूचना मिली तो वे बदहवास होकर अस्पताल पहुंचे। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था। गांव में मातम का माहौल छा गया। वहीं मोहित सक्सेना के घर भी परिजनों में चीख-पुकार मच गई। पड़ोसी और रिश्तेदार दोनों परिवारों के घर पहुंचे और ढांढस बंधाया।

राजनीतिक गलियारों में भी शोक की लहर

अभय सिंह के भाजपा नेता पिता होने के कारण यह खबर राजनीतिक गलियारों में भी फैल गई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। कई स्थानीय नेताओं ने कहा कि सड़कों पर लगातार बढ़ते हादसों पर सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए।

अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी पुलिस

घटना की जानकारी मिलते ही शहर कोतवाल संजय त्यागी और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाए। सड़क पर कुछ वाहन के टूटे शीशे और नंबर प्लेट के टुकड़े मिले हैं, जिनके आधार पर वाहन की पहचान की जा रही है। शहर कोतवाल ने बताया, “परिजनों से तहरीर लेकर रिपोर्ट दर्ज की जा रही है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। जल्द ही टक्कर मारने वाले वाहन और उसके चालक का पता लगा लिया जाएगा।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा राज

शनिवार को दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हादसे की परिस्थितियाँ और साफ होंगी। शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि वाहन की रफ्तार बहुत अधिक थी और टक्कर के बाद चालक बिना रुके मौके से फरार हो गया।

सड़क सुरक्षा पर उठे सवाल

इस हादसे ने एक बार फिर से सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिना हेलमेट, तेज रफ्तार और अंधेरे में वाहन चलाने जैसी लापरवाहियां जानलेवा साबित हो रही हैं। जिले में बीते एक महीने में सड़क हादसों में लगभग दर्जनभर लोगों की मौत हो चुकी है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि सवायजपुर मार्ग पर रात के समय भारी वाहनों की आवाजाही होती है, लेकिन सड़क पर स्ट्रीट लाइटें न होने के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है।

परिजनों ने की न्याय की मांग

दोनों परिवारों ने प्रशासन से मांग की है कि दोषी वाहन चालक को जल्द पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। साथ ही सरकार से मुआवजा देने की भी अपील की गई है।

ये भी पढ़ें

UP STF Action: शराब में डूबा था चुनाव का षड्यंत्र, STF ने खोला गुप्त जाल, 75 लाख की शराब बरामद
लखनऊ
यूपी एसटीएफ की बड़ी सफलता: अवैध शराब तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ (फोटो सोर्स : Whatsapp Group)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

cm yogi

crime

crime news

crimenews

police

यूपी पुलिस

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

01 Nov 2025 08:02 pm

Published on:

01 Nov 2025 07:03 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Hardoi / Hardoi Tragedy: माँ की गोद सूनी, पिता की आँखों में आंसू – सड़क हादसे में भाजपा नेता का बेटा और उसका दोस्त हमेशा के लिए खो गए

बड़ी खबरें

View All

हरदोई

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

पैसे के लालच में VDO ने साथियों के संग बनाई फर्जी वेबसाइट, 600 से 1000 में तैयार करके देते बर्थ-डेथ सर्टिफिकेट

हरदोई

मौसम में आई ठंडक लेकिन रात-दिन के तापमान का अंतर बना रहा बीमार

हरदोई
हरदोई

25-25 हजार के दो इनामी बदमाश मुठभेड़ के बाद चढ़े पुलिस के हत्थे; तमंचे जिंदा कारतूस समेत ये चीजें बरामद

crime scene
हरदोई

Cold Morning: हरदोई, लखीमपुर, लखनऊ समेत कई जिलों में ठंडक ने दी दस्तक- मानसून की विदाई के बाद बढ़ी सुबह-शाम की सिहरन

ठंडक ने दी दस्तक (फोटो सोर्स : AI)
हरदोई

रात के अंधेरे में युवक से दरिंदगी, पहले पीटा…फिर कान काटे और आंखों में मिर्ची-चूना भरा, यातनाएं सुन सहम जाएंगे आप

हरदोई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.