Hardoi Tragedy: माँ की गोद सूनी, पिता की आँखों में आंसू – सड़क हादसे में भाजपा नेता का बेटा और उसका दोस्त हमेशा के लिए खो गए

Hardoi Accident News: सवायजपुर मार्ग पर शुक्रवार की देर रात हुए एक दर्दनाक हादसे में भाजपा नेता के पुत्र और उसके दोस्त की मौत हो गई। घटना इतनी भीषण थी कि दोनों युवक सड़क पर गिरते ही गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने एक को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे ने लखनऊ ले जाते समय दम तोड़ दिया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश शुरू कर दी है।