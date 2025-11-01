UP STF Action: शराब में डूबा था चुनाव का षड्यंत्र, STF ने खोला गुप्त जाल, 75 लाख की शराब बरामद

एसटीएफ के अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त विश्वेंद्र से की गई पूछताछ में इस तस्करी नेटवर्क से जुड़े कई अहम नामों का खुलासा हुआ है। विश्वेंद्र ने बताया कि वह सोनू राठी, गुरनीत सिंह गोगिया और अतुल के साथ मिलकर यह संगठित गिरोह चलाता था। गिरोह के सदस्य हरियाणा और पंजाब से अवैध अंग्रेजी शराब ट्रकों में छिपाकर लाते थे और फिर गुप्त रास्तों से बिहार भेजते थे, ताकि बिहार में लागू शराबबंदी कानून को दरकिनार किया जा सके। इन अभियुक्तों ने पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों पेटी शराब की सप्लाई बिहार के सीमावर्ती जिलों में की थी। गिरोह के पास अपना परिवहन नेटवर्क, गोदाम और सुरक्षित वितरण चैनल था। इस बार भी यह खेप बिहार भेजी जानी थी, लेकिन एसटीएफ ने सूचना मिलते ही योजना को नाकाम कर दिया।