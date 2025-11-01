Women Robbery Gang: गोमतीनगर में महिला लुटेरिन गैंग का पर्दाफाश – ई-रिक्शा में सवार होकर करती थी लूट, छह गिरफ्तार

पुलिस पूछताछ में इन महिलाओं ने यह स्वीकार किया कि उन्होंने पिछले कुछ हफ्तों में गोमतीनगर, चिनहट और विभूतिखंड क्षेत्रों में कई लूट की घटनाओं को अंजाम दिया है। वे अक्सर लखनऊ शहर में आकर कुछ दिनों तक अपराध करतीं और फिर अपने जिलों में लौट जाती, जिससे पहचान मुश्किल हो जाती। महिला पुलिसकर्मियों की टीम ने बताया कि यह गिरोह बेहद पेशेवर अंदाज़ में काम करता था। वे ई-रिक्शा चालकों से दोस्ताना व्यवहार करती और ऐसा दिखाती मानो वे सामान्य सवारियाँ हो। फिर दूसरे महिला यात्रियों को बहकाकर उनसे “भाभी, आपकी चेन उलझी है” या “आपका झोला गिरने वाला है” जैसी बातें कहकर उनका ध्यान भटकाती और चोरी कर लेती।