Action: एसपी का सख्त एक्शन, महिला दरोगा समेत आठ पुलिसकर्मी भ्रष्टाचार में लाइन हाजिर

स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने एसपी की इस कार्रवाई का स्वागत किया है। उनका कहना है कि यदि पुलिस निष्पक्ष और ईमानदारी से काम करेगी तो आम जनता का भरोसा कानून व्यवस्था पर मजबूत होगा। ऑटो चालकों का भी कहना है कि लंबे समय से वे यातायात पुलिस की मनमानी से परेशान थे, लेकिन अब कार्रवाई होने से उन्हें राहत की उम्मीद है। फिलहाल लाइन हाजिर किए गए सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जांच पूरी होने के बाद दोषी पाए जाने पर निलंबन, वेतन कटौती या सेवा से बर्खास्तगी जैसी कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है।